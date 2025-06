La vera storia di Palazzina Laf, il film di Michele Riondino che racconta mobbing nel “reparto lager” dell’Ilva di Taranto.

Sabato 28 giugno 2025, in prima serata, Raitre manda in onda Palazzina Laf, film di Michele Riondino che racconta la vita dei lavoratori dell’Ilva di Taranto. “Questo non è un film contro la fabbrica, contro l’industria o contro il sindacato: questo è un film che difende un’idea di industria e di sindacato che però oggi non ci sono più”, le parole di Michele Riondino rilasciate in occasione dell’uscita del film. La pellicola racconta la storia vera e difficile della classe operaia di una fabbrica ricca di luci e ombre.

Ivana Spagna ha un compagno? Il desiderio: "Vorrei un fidanzato veterinario"/ La rivelazione

In particolare, il film racconta il primo caso di mobbing collettivo vissuto dalla classe operaia esploso 25 anni quando la fabbrica era gestita dalla famiglia Riva. Il caso venne a galla nel 1997 dopo un’ispezione dell’ispettorato del Lavoro.

Il caso di mobbing all’Ilva raccontato dal film Palazzina Laf

Nella Palazzina Laf erano stati coloro i quali, impiegati, capisquadra, tecnici specializzati e magazzinieri, non accettavano il declassamento attraverso la cosiddetta “novazione” del contratto. Ai dipendenti che avevano lavorato per l’Ilva anche per 30 anni veniva proposta la cancellazione del vecchio contratto e la firma di un nuovo contratto con la qualifica di operaio indipendente dalla mansione.

Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci/ Il cantante: “All’inizio non mi voleva”

Furono 79 i lavoratori che furono confinati nella Palazzina Laf, definita lager, dove vivevano una situazione umiliante. La storia del mobbing finì in un processo per tentata violenza privata a carico di titolari, dirigenti e quadri dello stabilimento che si è concluso con la sentenza della Corte di Cassazione condannando undici persone. Una storia dura, crudele che ha segnato la vicenda della classe operaia italiana.