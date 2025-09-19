Race for Glory – Audi vs Lancia, storia vera: su Rai 2 il film che racconta l’impresa irripetibile della Lancia 037.

Oggi in prima serata su Rai 2 va in onda la Storia vera di Race for Glory – Audi vs Lancia, arrivato lo scorso anno nei cinema italiani. Il film racconta il famoso Mondiale di Rally del lontano 1983 e si tratta di una delle vicende più importanti nel mondo delle auto, dato che è stato l’ultimo rally vinto da un mezzo a due ruote motrici. Per chi non lo sapesse, al contrario di quello che tutti pensavano, la Lancia 037 aveva battuto l’Audi, che in quegli anni si era appena presentata con il modello a quattro ruote motrici.

Race for Glory – Audi vs Lancia è un film che ripercorre anche la vita di Cesare Fiorio, geniale visionario torinese che nella pellicola è interpretato da Riccardo Scamarcio. Fiorio diventò un’icona che aveva raggiunto ben 20 titoli in tutta la sua carriera tra Motonautica, Formula 1, Rally, Endurance e Prototipi. Nato nel 1939, ha saputo abbattere le barriere della tecnologia con la sua grande astuzia, creando un’impresa sportiva che poi è passata alla storia come una vicenda irripetibile.

Storia vera Race for Glory – Audi vs Lancia, l’impressione di Scamarcio

Cesare Fiorio oggi ha 84 anni e vive in provincia di Brindisi. L’uomo aveva raccontato a Fanpage che la voglia di vincere li aveva portati a creare la 037, modello Lancia con cui sono riusciti a vincere il Mondiale. “Il Mondiale Rally del 1983 rappresenta uno dei più grandi successi della mia carriera”, aveva detto al giornale, spiegando che mai si sarebbe aspettato di essere il protagonista di un film: “Sinceramente all’epoca no. Infatti è diventato il soggetto per un film solo 40 anni dopo“.

Diretto da Stefano Mordini, Race for Glory – Audi vs Lancia è un film storia vera che parla di vittoria ma anche di sconfitta, e Riccardo Scamarcio, anche lui scrittore della pellicola insieme a Filippo Bologna, aveva spiegato di aver percepito tanta umanità nella realizzazione di questo capolavoro: “C’è un aspetto che mi interessa molto: umanità, genialità e passione di un uomo che mette in crisi l’arroganza della tecnologia e del denaro. La metafora di uno stile e di un modo di essere”.