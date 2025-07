Scusate se esisto, storia vera del film in onda oggi - 31 luglio 2025 - in prima serata su Rai Uno: Paola Cortellesi nei panni di Guendalina Salimei.

Un capolavoro filmico italiano è pronto a sbarcare questa sera – 31 luglio 2025 – su Rai Uno: ‘Scusate se esisto’, con Paola Cortellesi e Raoul Bova. La prima sarà impegnata nel vestire i panni di Guendalina Salimei, nota architetta italiana con una storia vera personale che si intreccia con dinamiche sociali purtroppo note e che meritano quotidianamente un focus doveroso.

La storia vera Scusate se esisto si concentra sulla figura di Guendalina Salimei, nota architetta romana nonché protagonista delle vicende narrate. Nel 2009 riuscì a vincere il concorso per la riqualificazione del Corviale di Roma; un progetto ambizioso e che avrebbe valorizzato quanto ideato da Mario Fiorentino nel 1972 e che già alimentò discussioni e dibattiti. Un’area che doveva essere simbolo di innovazione; una soluzione abitativa capace di unire anche attività commerciali ma anche aree dedicate al verde e allo svago.

Scusate se esisto, una storia vera che riflette l’attualità: il tema delle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro

L’idea di Guendalina Salimei non ha trovato spazio e oggi il Corviale di Roma è ancora un’area – come racconta Movieplayer – caratterizzata da una condizione di degrado che mette in luce la precarietà delle periferie non solo della capitale ma in generale delle grandi metropoli. Il centro della storia vera Scusate se esisto non è ovviamente riferito unicamente al progetto di riqualificazione per il Corviale di Roma; il focus è sui processi introspettivi, umani, scanditi da una condizione di disuguaglianza costante nel mondo del lavoro soprattutto sul tema dell’identità di genere. Il peso dei pregiudizi è stato vissuto in prima persona da Guendalina Salimei, nel film interpretata in maniera come sempre magistrale da Paola Cortellesi.

La storia vera Scusate se esisto mette in luce non solo la storia vera di Guendalina Salimei ma soprattutto un tema sociale di urgente attualità; lo confermano le parole della nota architetta romana che prendendo spunto dal racconto fatto dal film – in onda oggi, 31 luglio 2025, su Rai Uno – ha commentato: “Questo è un mestiere che si fa in cantiere, in un clima ‘maschio’ con gli operai che non vanno tanto per il sottile” – riporta Movieplayer – “…Spesso mi sono ritrovata l’unica donna del gruppo; se succede una volta è un caso, ma se succede quasi sempre qualche domanda te la fai”.