Storia vera The King’s Man – Le origini: tutto quello che c’è da sapere

The King’s man – Le origini è il film in onda oggi, giovedì 17 aprile 2025, in prima serata su Italia 1 e racconta come è nata l’agenzia di intelligence indipendente conosciuta da tutti con il nome di Kingsman. Il film, pur basandosi su vicende di fantasia, si ispira a fatti realmente avvenuti. Si parte, ad esempio, dalla presenta di personaggi realmente esistiti come il Presidente degli USA Woodrow Wilson e il re Giorgio V, ma anche l’agente segreta Mata Hari, il generale britannico Horatio Herbert Kitchener, Adolf Hitler e Vladimir Lenin. Il soldato tedesco Frederick Duquesne, invece, ha ispirato il personaggio di Max Morton.

Il film, oltre a mettere in evidenza personaggi realmente esistiti, racconta anche fatti realmente avvenuti che rendono il film ancora più suggestivo e affascinante, ma quali sono i fatti storici che è possibile riscontrare all’interno del film?

Storia vera The King’s Man – Le origini: i fatti realmente avvenuti

Nel film The King’s Man – Le origini, attraverso le panoramica sulle trincee sono fotografie reali della battaglia della Somme, combattuta tra luglio e novembre 1916 e che costì la vita a circa 700.000 soldati britannici e francesi e a 550.000 tedeschi. Un fatto realmente avvenuto è anche l’incidente del Telegramma Zimmermann. All’epoca, la Germania propose al Messico di invadere gli stati Uniti per tenerli fuori dall’Europa e lo vede inviando un telegramma che fu intercettato dalla Gran Bretagna e consegnato al Presidente Woodrow Wilson.

Nel film, inoltre, viene correttamente raccontato l’uso dei campi di concentramento. In questa fase del film spicca la presenza del personaggio della moglie di Oxford, Emily, è ispirata a Emily Hobhouse, un’attivista britannica che denunciò l’uso dei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Boera.