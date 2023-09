Storia vera The last duel: il film di Ridley Scott/ L’ultimo duello nella Francia Medievale tra due amici

Storia vera The last duel: il film di Ridley Scott in onda su canale 5 l’8 settembre

Venerdì 8 settembre, in prima serata, canale 5, trasmette il film The last duel con un cast stellare tra cui spiccano attori del calibro di Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer e un regista che è considerato un vero mostro sacro del cinema mondiale ovvero Ridley Scott. La trama del film racconta il duello tra due amici che si sfidano per l’onore di una donna. Un cavaliere, infatti, sfida un amico e compagno di armi per aver violentato la moglie in sua assenza.

A rendere ancora più intrigante il film, oltre alla trama, è anche l’ambientazione storica e i costumi che rispecchiano quelli che erano gli abiti tipici della Francia del Trecento in cui è ambientata la pellilola. Ciò che, però, colpisce maggiormente è il fatto che non si tratta di una trama frutto della fantasia degli sceneggiatori, ma di una storia vera. Con The Last Duel, infatti, Ridley Scotti ha scelto di raccontare un fatto storico realmente accaduto in Francia.

L’ultimo duello francese nel film The Last Duel

The last duel racconta la storia vera di uno degli ultimi duelli che si svolgevano durante l’età Medievale. La storia al centro della trama del film di Ridley Scotti risale al XIV secolo ed è l’adattamento cinematografico di The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France.

Nel film viene così raccontato cosa accadde realmente tra il cavaliere Jean de Carrouges e lo scudiero Jacques Le Gris. I due, legati da una solida e profonda amicizia, diedero vita ad uno degli ultimi duelli doonore. Il cavaliere, infatti, sfidò lo scudiero per difendere l’onore della moglie Marguerite de Thibouville che gli raccontòdisse di essere stata violentata da Le Gris durante la sua assenza.

