Storie di donne al bivio show debutta oggi in prima serata con Monica Setta: tutti gli ospiti della prima puntata.

Monica Setta non va ancora in vacanza e si prepara a fare compagnia al pubblico di Raidue con “Storie di donne al bivio show”, spin-off del programma Storie di donne al bivio ideato e condotto da lei stessa e che, in questa nuova versione, apre le proprie porte anche a personaggi maschili del mondo dello spettacolo che accettano di raccontarsi senza filtri. Un programma che, puntata dopo puntata, ha conquistato l’affetto del pubblico non solo per le interviste a cuore aperto realizzate dalla conduttrice, ma anche per la grande, varietà di ospiti.

Anche oggi, martedì 24 giugno 2025, nel corso della prima puntata di Storie di donne al bivio show, nello studio di Monica Setta, si alterneranno artisti amatissimi dal pubblico come Al Bano, ma anche donne che, nel corso della loro vita, hanno dovuto affrontare battaglie importanti e diverse ma andiamo a scoprire tutti gli ospiti.

Storie di donne al bivio show: gli ospiti del 24 giugno 2025

Non solo Al Bano nel salotto di Storie di donne al bivio show dove l’artista di Cellino, dopo essersi raccontato svelando anche dettagli inediti della sua vita privata e professionale, lascerà spazio a diverse donne con una carriera molto diversa tra loro ma legate dall’amore con cui hanno affrontato qualsiasi sfida. Spazio, dunque, ad Arianna Mihajlovic, vedova di Sinisa Mihajlovic che, durante la malattia del marito non l’ha mai lasciato solo e che oggi si occupa da sola dei figli facendo anche la nonna.

Sarà, poi, il momento di Francesca Pascale che potrebbe diventare una concorrente di Ballando con le stelle 2025 e che si racconterà senza filtri svelando dettagli del suo rapporto con Silvio Berlusconi anche se non mancheranno dichiarazioni su Paola Turci. Infine, grande attesa anche per le interviste a Corinne Clery e a Nancy Dell’Olio, celebre avvocato ed ex compagna dell’allenatore Sven Eriksson.

Come seguire in diretta streaming Storie di donne al bivio show

Interviste toccanti, inediti e confessioni mai fatte saranno al centro della prima puntata di Storie di donne al bivio show. Per seguire il programma di Monica Setta in diretta televisiva basterà sintonizzare il televisore su Raidue, a partire dalle 21.20. Chi preferisce, invece, può sempre collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione per seguire la diretta streaming.