Diretta Storie al Bivio Show, ultima puntata questa sera 1 luglio 2025: tutti gli ospiti del programma di Monica Setta da Alex Belli a Carmen Russo

Anticipazioni Storie al Bivio Show di Monica Setta: tutti gli ospiti puntata 1 luglio 2025

È tutto pronto per l’ultima puntata di Storie al Bivio Show, in onda oggi 1 luglio 2025, il programma di Monica Setta che è sbarcato in prima serata con un nuovo studio e soprattutto una nuova formula a cominciare dal titolo non più Storie di Donne al Bivio ma Storie al Bivio Show proprio perché nel salotto della conduttrice si raccontano a 360° non solo donne ma anche uomini e si parla degli argomenti più diversi.

Stando alle anticipazioni Storie al Bivio Show della puntata di questa sera del 1 luglio 2025 da Monica Setta si racconteranno tre coppie di volti noti completamente diverse l’una dell’altra ma non solo. Ampio spazio avrà anche una toccante intervista ad Arianna David che ripercorrerà i momenti più importanti della sua vita, da quelli più drammatici come la lotta contro l’anoressia e il tentativo di suicidio in un periodo particolarmente complesso e fino alla gioia della maternità all’amore per il marito David Liccioli che più volte l’ha salvata dal baratro. L’ex Miss Italia ha concluso l’intervista con un messaggio di speranza: “Ora più che mai so che l’amore cura.”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turci, Delia Duran ed Alex Belli e Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni: ospiti ultima puntata 1 luglio Storie al Bivio Show

E l’elenco degli ospiti dell’ultima puntata di Storie al Bivio Show prosegue con le interviste a tre amate coppie del mondo dello spettacolo. Si parte con Carmen Russo ed Enzo Paolo Turci, insieme da quasi quarant’anni contro tutti i pregiudizi, i due solo dopo molti anni sono riusciti a coronare il sogno della maternità diventando genitori di Maria. A Monica Setta parleranno del segreto di un unione così longeva. Ospiti saranno anche Natasha Stefanenko ed il marito Luca Sabbioni, entrambi modelli e bellissimi anche loro stanno insieme da più di trent’anni senza mai finire al centro del gossip.

Spazio avrà poi anche Pago che presenterà il suo ultimo singolo ed un’altra coppia molto apprezzata e conosciuta: Alex Belli e Delia Duran, l’attore e la modella venezuelana si racconteranno senza freni parlando del loro amore, degli alti e bassi che ci sono stati nel loro rapporto. Torneranno a parlare di come vivono il loro amore in una coppia aperta e della difficoltà di rimanere genitori, da due anni provano ad avere un figlio ma senza riuscirci e per questo stanno pensando anche di ricorrere alla fecondazione assistita. Altro momento di show e canti con Gigi Finizio. Tutti loro saranno ospiti oggi 1 luglio da Monica Setta a Storie al Bivio Show.

Storie al Bivio Show: come vedere in tv e in diretta streaming il programma di Monica Setta

Svelate tutte le anticipazioni più salienti e gli ospiti della puntata del 1 luglio 2025 di Storie al Bivio Show non resta che ricordare che l’ultima puntata del programma di Monica Setta in prime time andrà in onda questa sera a partire dalle 21.30 circa su Rai1 ed è possibile seguirlo anche in diretta streaming su Raiplay mentre dopo la messa in onda le puntate rimangono sempre disponibili. Il programma, inoltre, va in onda anche il sabato a partire dalle 14.00 circa sempre su Rai2.