Storie di donne al bivio, anticipazioni oggi 3 gennaio 2025

Siamo arrivati all’ultima puntata di Storie di donne al bivio, che andrà in onda questa sera di venerdì 3 gennaio 2025 su Rai 2 dalle 21.05. Monica Setta condurrà il secondo appuntamento del programma che racconta la vita di alcune delle donne più influenti del mondo dello spettacolo italiano. Nel celebre format, la conduttrice aiuta le donne celebri a raccontarsi svelando dettagli mai confessati in televisione.

Il programma è stato scritto e ideato da Simone Di Carlo insieme a Monica Setta, con lo scopo di dare uno spazio alle donne per esprimersi senza tabù e senza pregiudizi. Ed è stato proprio questo il punto di forza di Storie di donne al bivio: permettere alle ospiti di essere in uno spazio sicuro e raccontarsi in un ambiente non giudicante. La conduttrice, infatti, invita donne che nella loro vita hanno dovuto prendere importanti decisioni o che sono state protagonista di eventi che le hanno segnate per sempre. Il programma è tutto femminile, una presa di posizione notevole per un format davvero rivoluzionario. Ma passiamo subito a vedere chi sono le ospiti di Storie di donne al bivio di oggi, venerdì 3 gennaio 2025.

Storie di donne al bivio, chi sono le ospiti di oggi 3 gennaio 2025: grande attesa per Eva Grimaldi e Malena!

Inizia l’anno nuovo e Monica Setta è pronta per condurre la seconda e ultima puntata di Storie di donne al bivio, talk show che ha ottenuto un enorme successo negli ultimi anno. Inizialmente andava in onda in seconda serata ma visti gli ascolti, Rai aveva deciso di aggiungere anche uno spezzone al sabato pomeriggio. Il motivo della riuscita pare essere proprio la grande ispirazione che le donne ospiti di Storie di donne al bivio infondono ai telespettatori, con le loro storie personali e le loro aspirazioni. Chi si racconterà stasera nel salotto di Monica Setta?

Tra le ospiti di Storie di donne al bivio di oggi 3 gennaio 2025 troviamo Eva Grimaldi, che si è raccontata esattamente il giorno prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Poi anche Malena, celebre pornoattrice che ha chiuso i rapporti con Rocco Siffredi. Dopo di lei verrà intervistata anche Patrizia Rossetti, che racconterà le sue importanti scelte di vita. Tra le ospiti di Storie di donne al bivio anche Paola Saluzzi, Laura Freddi, Katia Ricciarelli e Valeria Marini. Ma non è finita qui, in studio ci sarà anche Antonella Elia, che sta per sposarsi con Pietro Delle Piane. Insomma, si prevede una puntata davvero emozionante.

Storie di donne al bivio, dove vederlo in diretta e in streaming

Per vedere la puntata di Storie di donne al bivio di oggi, venerdì 3 gennaio 2025 basta collegarsi in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 21.05. Non solo, la piattaforma RaiPlay mette a disposizione tutti i programmi in streaming e on demand per permettere ai telespettatori di non perdersi nessuna puntata.