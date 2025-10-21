Ivan Figliolo, Direttore Generale Tornos Italia da un anno, ci spiega su cosa puntare per superare un momento difficile per l'industria

Cosa vuol dire essere la filiale commerciale di una grande impresa estera, qual è il rapporto con la casa madre, come cambiano gli obiettivi e i benchmark rispetto a una tradizionale impresa manifatturiera? Ivan Figliolo, Direttore Generale Tornos Italia, in questa intervista ce lo spiega e racconta anche la metamorfosi del tornio a “Fantina mobile”.

Come ha festeggiato questo primo anno da Direttore Tornos Italia?

Più che altro mi hanno festeggiato. Ed è stato molto bello. Ho sentito il calore del team Tornos che da un anno ho l’onore di dirigere, ma anche la vicinanza della casa madre svizzera. Queste occasioni ti aiutano a comprendere come sei percepito, se credono in te, se tutti stiamo remando nella stessa direzione… Bisogna godersi il momento ma anche porre lo sguardo per cogliere il non detto.

Bilancio di questi primi 365 giorni?

Vengo dal mondo delle macchine utensili, ma non conoscevo bene la storia di Tornos. Nei primi mesi ho studiato, ho visitato il museo dei torni in Svizzera, scoperto il potenziale inespresso. L’inizio non è stato semplice: non conoscevo i colleghi, gli agenti, i competitors. All’inizio mi sentivo un po’ fuori dal mio contesto abituale. Ora mi sento al posto giusto nel momento giusto. Le sfide sono tante, all’interno di questa arena competitiva sempre più affollata, e Tornos giustamente vuole riprendersi un posto al centro. Lavoro per questo.

Ad esempio con quali progetti?

Quelli industriali sono coperti da segreto. Ma posso dirle che stiamo lavorando molto sulla formazione: abbiamo attivato la Swiss Academy insieme a Tytan of CNC. Abbiamo creato una Academy online completamente gratuita ove è possibile consultare decine di “pillole” sul come si lavora sui nostri macchinari in ambito meccanico e di application. Collaboriamo anche con le scuole, gli ITS, i Salesiani, con cui abbiamo una cooperazione storica. Reperire personale qualificato è la prima condizione per avviare qualsiasi ragionamento futuro.

Che rapporto avete con la casa madre in Svizzera?

Ottimo e consolidato da tempo. Tornos è nata nel 1880 inventandosi una tecnologia, il tornio a “Fantina mobile”. Da allora l’azienda è sempre cresciuta. Oggi abbiamo molte filiali estere ma quella italiana, nata quasi un secolo dopo l’headquarter, è sempre stata tra le più importanti. Nel 2021, complice una domanda interna particolarmente vivace, abbiamo staccato di gran lunga tutte le altre sedi. E poi c’è la vicinanza fisica e l’affinità culturale che sono fattori facilitatori anche quando si fa impresa.

“Fantina mobile” è un nome curioso per un macchinario, ci dica di più.

La tecnologia nasce dall’intuizione di un genio della meccanica che a fine Ottocento decide di portare a livello industriale il concetto delle “bambole a camme”. Da lì a poco, a Moutier, dall’unione di tre officine, nasce Tornos, e costruisce il primo tornio a fantina mobile. Una macchina per tornitura ad alta produttività per pezzi di piccole dimensioni. Inizialmente era completamente meccanico, quindi tutto a camme. Il sistema diventerà celebre in tutto il mondo con il marchionimo Swiss-type utilizzato da tutti e presente ovunque ancora oggi. Un po’ come accaduto con lo Scoth o i K-Way.

Bello che la vostra sede principale si trovi ancora Moutier.

Assolutamente! Restare ancorati alle origini è un valore. A maggior ragione se pensiamo che, dalla fine degli anni ’90, siamo quotati in Borsa e che, nel corso dei Duemila, abbiamo aperto facilities a Taiwan e in Cina, e filiali commerciali in Brasile, Francia, Germania, Polonia, Usa… Siamo una multinazionale, ma tutto parte ancora dal luogo di origine.

Non vi dispiace che anche macchine prodotte da concorrenti esteri portino il naming Swiss-Type?

Le racconterò un aneddoto della mia città di origine: Modena. Il dolce più famoso è senza dubbio la Torta Barozzi: un dolce a base cioccolato e caffè con aggiunta di mascarpone, acquistabile solo a Vignola oppure nei pochi ristoranti a cui è distribuita. Tutt’ora, se vieni a Modena, nei ristoranti puoi acquistare solo la torta “tipo Barozzi” perché è una copia. Ora, Swiss-type lo abbiamo inventato noi molto tempo fa, ma il termine non si riferisce solo alla tecnologia ma anche al nostro metodo di lavoro che è ben più difficile da imitare.

Che poi “Swiss-type” uno pensa subito all’orologeria.

È uno dei nostri principali settori di sbocco. Siamo tra i maggiori fornitori di Rolex. Siamo partiti dalla viteria all’inizio del secolo scorso, poi è arrivata la micromeccanica legata all’orologeria, e alla fine, dagli anni ’90, grazie a questa esperienza, abbiamo iniziato a occuparci del dentale e del traumatologico. Oggi in queste nicchie ci lavorano in tanti, ma quando abbiamo iniziato noi, questi, sembravano mondi lontanissimi per i costruttori di macchine.

A proposito di mondi lontanissimi, dal 2018 fate parte anche di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, come avete fatto a entrare nell’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili essendo una filiale commerciale?

Perché anche il mondo delle associazioni si è evoluto per restare al passo del mercato. Da qualche anno esiste la voce “soci aggregati” e noi siamo stati tra i primi a farne parte. E poi oggi abbiamo anche un hub di assemblaggio a Rho, alle porte di Milano. Di UCIMU apprezziamo l’impegno nel rappresentare il settore, la qualità degli studi e la competenza delle persone con cui collaboriamo. Essere parte dell’associazione ci permette di contribuire attivamente alla crescita del comparto.

Cosa ha trovato in UCIMU?

UCIMU è fondamentale nell’intercettare le esigenze dell’industria e veicolarle agli organi governativi. Come accaduto con Industria 4.0 o la Sabatini, se vogliamo ripercorrere la storia a ritroso. L’associazione ha la visione completa del settore. L’azienda, anche se internazionale, vede solo uno spicchio. In realtà speravamo che gli sforzi fatti da UCIMU avessero più impatto sulla riuscita di Transizione 5.0.

Anche voi avete fatto fatica con questa norma?

Questa volta il Governo ha ascoltato meno le rappresentanze. È una legge molto complessa ed è veramente un brutto segnale quando un Paese non riesce a sfruttare le risorse di un Piano di politica industriale, per giunta finanziato dall’Europa. Abbiamo i fondi, abbiamo una manifattura che necessita di aggiornarsi, ma ci ritroviamo in questa situazione paradossale per cui le aziende rinunciano ai contributi per evitare la burocrazia.

Tra l’altro una difficoltà che si aggiunge a quelle di contesto internazionale.

Sì, è vero, ma io di mio sono e resto un positivo! Siamo in un momento difficile, ma i mercati sono caratterizzati da oscillazioni, e i picchi, negativi o positivi, sono destinati a passare. E poi è proprio nelle situazioni complesse che l’uomo tira fuori il meglio. Insomma, un po’ come quando il rugbista spinge per venir fuori dal fango. È quello il momento in cui concentra il massimo sforzo. E quelli sono i momenti che ricordo ancora bene delle mie partite da giovane (sorride, ndr).

Tutto molto vero ma dal breakdown rugbistico si riemerge anche di squadra.

Nessuno si salva da solo: è lo spirito di squadra, unito alla fiducia reciproca, che ci permette di affrontare e vincere ogni sfida. Abbiamo visto come la crisi tedesca in poco tempo abbia travalicato i confini nazionali e trascinato con sé anche molte imprese italiane. Come Comunità europea abbiamo forse rallentato, fidandoci troppo dei benefici della globalizzazione e sottovalutando alcune scelte che ci hanno penalizzato sul piano industriale. Ricordiamoci che l’automotive era il cuore pulsante dell’Europa e noi in quella tecnologia eravamo leader. Ora la situazione è all’opposto, siamo in rincorsa degli asiatici sull’elettrico.

Detto questo, come si resta ottimisti?

Beh, io credo che ora qualcosa dovrà cambiare. E ho molta fiducia nell’Europa e negli europei. In questo momento dobbiamo essere tutti pronti per tornare a spingere al massimo, per riemergere e riaffermarci rispetto ad altri mercati che, invece, in questi anni, in modo silente, hanno lavorato sodo, con costanza e perseveranza, recuperando tantissimo terreno mentre noi rallentavamo. Tutto cambia continuamente: se è vero che il motore elettrico ha bisogno di minori operazioni meccaniche, è altrettanto vero che oggi lavoriamo molto di più nella micromeccanica per dentale, aerospace, pneumatica, idraulica.

Diversificare per sopravvivere.

È un processo iniziato negli anni 90, ma nell’ultimo periodo la necessità è divenuta virtù: abbiamo inserito in gamma nuovi modelli ad hoc per le microlavorazioni. Facciamo dalle viti degli occhiali alle protesi dentali. Pezzi che partono da un millimetro di diametro. Che per percepirne la qualità serve il microscopio. Bisogna diversificare, ma anche investire, sperimentare. Bisogna fare tante cose e bene, e non solo quando ci si accorge di essere in ritardo. Questa credo sia un po’ questa la chiave del successo delle nostre imprese.

