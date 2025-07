L’unico vero errore è quello da cui non impariamo nulla: è una frase attribuita a Henry Ford. Una frase che contiene tanti elementi.

Lo spirito imprenditoriale, innanzitutto, perché solo chi si muove può sbagliare, solo chi intraprende può rischiare il fallimento; e quindi trarre lezioni da quanto è avvenuto. Se non si vince si impara. E poi il senso della storia: si può avere lezioni anche dagli sbagli altrui, dalle esperienze che il cammino dell’umanità ci può presentare. E poi anche la necessità di circondarsi di persone che non siano solo degli yesman, ma che sappiano portare passione e competenze nelle iniziative cui partecipano. E che abbiamo il coraggio di superare la sindrome del “si è sempre fatto così”.

LAVORO E DISABILITÀ/ Tre storie da trasformare in "normalità"

Queste tre riflessioni possono costituire il punto di partenza per parlare della storia di una grande azienda, in questo caso la Techint, partita dal nulla nel 1945, e arrivata a essere una delle più grandi imprese italiane con interessi diversificati che vanno dalla siderurgia alle infrastrutture, dalle esplorazioni minerarie alla sanità. Con due caratteristiche particolari: 1) è sempre rimasta ed è cresciuta sotto il diretto controllo della famiglia del fondatore Agostino Rocca; 2) ha sviluppato le proprie attività, in Italia e in America latina, valorizzando le risorse interne in una condivisione aperta della missione aziendale.

FERRERO COMPRA KELLOGG'S/ I 3 obiettivi di un made in Italy che vince lontano dalle Borse

Le persone quindi, e non sempre è così, sono state e rimangono l’asse portante di un’impresa in cui si sono coniugate innovazione, apertura internazionale e diversificazione. Ed è proprio sulle persone è incentrata la storia di questa impresa raccontata da Luciano Landoni, giornalista e scrittore varesino, nel libro “Testimonianze quasi eroiche” (ed. La memoria del mondo, pagg. 192, € 16) in cui si raccolgono trenta interviste a dirigenti di azienda, in gran parte ingegneri e già in pensione, che hanno avuto un ruolo più o meno di prima fila, ma sempre essenziale, nella storia della Techint.

SPILLO/ I 143 mld degli artigiani vs. i 2,8 mld di Stellantis: il mito delle PMI dimenticato dalla politica

Come scrive, Donatella Sciuto, la rettrice del Politecnico di Milano nell’introduzione, siamo di fronte a “pagine che celebrano le storie di vita e di eccellenza tecnica di chi, nel corso di questi ultimi ottant’anni, ha attraversato la storia del nostro Paese e reso Techint ciò che è oggi, una grande azienda che guarda al futuro”.

Non è un caso che gran parte di queste testimonianze appartengano a persone che hanno compiuto i loro studi al Politecnico di Milano, un’università che ha sempre seguito la stella polare dell’innovazione, che ha affiancato al sapere scientifico e tecnologico quella visione strategica che è fondamentale nelle realtà aziendali. Ma non solo. In queste storie emerge infatti la dimensione umana delle relazioni all’interno dell’impresa, una dimensione che va molto al di là della funzione o delle mansioni di ciascuno, per sviluppare invece creatività e condivisione.

Come sottolinea Luigi Iperti, già Amministratore delegato di Techint, “conoscere il passato, magari attraverso le testimonianze dirette di chi l’ha vissuto in prima persona, è con tutta probabilità il modo migliore per affrontare le difficoltà del presente e per progettare il futuro senza averne paura”.

L’esperienza di Techint dimostra che il vero vantaggio competitivo delle imprese non può che derivare dalle persone. Perché se è vero che in Techint esistevano, come in tutte le aziende, “legami organizzativi e organigrammi: semplicemente – sottolinea ancora Iperti – sia i primi che i secondi non pesavano più di tanto sullo spirito di libera iniziativa delle persone che lavoravano nell’azienda. La distribuzione del lavoro, infatti, favoriva i rapporti collaborativi orizzontali”.

Ecco il segreto del successo di una grande impresa: le persone. In particolare, come dice il sottotitolo del libro, “quelli che hanno consegnato il messaggio a Garcia”. Che cosa significa? Per risolvere l’enigma basta leggere il libro.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI