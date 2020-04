Storie Italiane non va in onda oggi, perché?/ Eleonora Daniele cede posto a Conte

Pubblicità

ELEONORA DANIELE OGGI, 30 APRILE, NON VA IN ONDA

Brutto risveglio oggi, 30 aprile, per i fan di Eleonora Daniele e Storie Italiane visto che il programma non andrà in onda. Proprio poco fa, sull’account ufficiale della trasmissione, è arrivato l’annuncio che nessuno si aspettava e tutto per lasciare spazio alla politica e al premier Conte pronto a parlare alla Camera per un’informativa urgente. Sul profilo social si legge: “Oggi #30aprile la puntata di #storieitaliane non andrà in onda. Il Presidente del Consiglio @giuseppeconte_ufficiale interverrà alle ore 10:00 dall’Aula di @montecitorio per un’informativa urgente. Appuntamento a domani con @eleonora_daniele_official per la diretta con il consueto orario”. L’unica nota positiva è proprio il fatto che domani, 1 maggio, nonostante la festività, Eleonora Daniele sarà ancora in onda con il suo programma per informarci sulla cronaca e sulle ultime novità sulla Pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero.

Chi pensava che Eleonora Daniele e Storie Italiane sarebbe andato in onda lo stesso ospitando proprio le comunicazioni di Conte come ha fatto il suo competitor diretto su Canale5, Mattino5, si sbagliava e di grosso. Ma solo domani scopriremo le ragioni che hanno spinto la Rai a dire no alla messa in onda.



