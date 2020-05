Storie Italiane non va in onda oggi, perché?/ Eleonora Daniele ha partorito

Pubblicità

Eleonora Daniele ha partorito lasciando il suo posto su Rai1 vacante qualche giorno prima di quanto previsto ed ecco perché Storie Italiane oggi, 26 maggio, non va in onda e lo stesso farà nei giorni a seguire. La Rai aveva già previsto tutto tant’è che la conduttrice aveva già annunciato di voler andare avanti con il suo programma fino al 29 maggio e poi andare in maternità lasciando il posto ai colleghi da lunedì 1 giugno. In particolare, si era parlano di Marco Liorni con ItaliaSì in versione giornaliera e del ritorno de La Prova del Cuoco ancora con il duo composto da Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Alla fine così non è stato e le doglie che ieri hanno portato Eleonora Daniele in sala parto per abbracciare la piccola Carlotta, hanno rovinato i piani di tutti.

STORIE ITALIANE NON VA IN ONDA OGGI, 26 MAGGIO

Proprio ieri sera mentre si trovava ancora a lavoro sulla puntata di oggi, Eleonora Daniele è stata portata in clinica dove poi ha partorito e così i vertici Rai sono corsi ai ripari allungando UnoMattina, che andrà in onda fino alle 11.30 coprendo così l’informazione di Storie Italiane, mentre La Prova del Cuoco anticiperà di mezz’ora andando in onda alle 11.30 almeno per oggi e forse domani. Sembra infatti che giovedì e venerdì Marco Liorni possa già arrivare alla conduzione della sua speciale versione di ItaliaSì con una sorta di prologo per poi prendere le redini del programma nella sua versione già annunciata a partire da lunedì. A quel punto toccherà a lui prendere le redini del posto lasciato vacante da Eleonora Daniele prendendosi la rivincita contro colui che lo ha voluto fuori da La Vita in Diretta.



