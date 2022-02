Storie Italiane non va in onda oggi, perchè?/ Spazio alle parole del premier Draghi

Anche questa mattina Storie Italiane non andrà in onda. Così come avvenuto ieri, giovedì 24 febbraio, il programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele “salta” per via degli aggiornamenti sullo scoppio della guerra fra Ucraina e Russia. “Buongiorno – si legge sull’account Twitter ufficiale del programma – oggi #storieitaliane non andrà in onda per lasciare spazio allo speciale del Tg1Rai che seguirà anche il Premier Draghi impegnato a riferire sul conflitto alle 10.30 alla Camera. Appuntamento a lunedì alle ore 9.50 insieme a Eleonora Daniele”. Quella di oggi sarà quindi una programmazione di Rai 1 ancora stravolta per via delle notizie che giungono dall’est Europa, e sarà soprattutto la mattinata a risentirne, ma anche la prima serata.

Al momento sul primo canale è in onda Unomattina, ma il programma mattutino condotto da Marco Frittella e Monica Giandotti, è scattato solamente alle ore 9:05, e non dopo le 7:00 come da consuetudine. E’ stato infatti preceduto da un nuovo speciale del Tg 1 dal titolo “L’invasione”, condotto dalla direttrice Monica Maggioni, già in onda ieri mattina fino alle 12:00. Il contenitore mattutino di casa Rai Uno andrà avanti fino alle ore 10:30, quando riprenderà la linea il Tg1, che trasmetterà in tempo reale le parole tramite informativa urgente del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Camera dei deputati, sulla crisi tra Russia e Ucraina.

STORIE ITALIANE NON VA IN ONDA OGGI: COME CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE DI RAI 1

Alle 12:00, poi, spazio alla normale programmazione con “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici, quindi alle ore 13:55 al via “Oggi è un altro giorno”, di Serena Bortone, poi un nuovo episodio della fiction ”Il Paradiso delle signore”, quindi “La vita in diretta” di Alberto Matano, che quasi sicuramente ospiterà, invece del salotto finale, ancora una volta la Maggioni dal Tg1.

Toccherà poi a “I Soliti ignoti – Il ritorno” con Amadeus nell’access prime time, mentre la nuova puntata de “Il Cantante mascherato” non verrà trasmessa, sostituita dalla replica de “Il Commissario Montalbano”, precisamente l’episodio Un covo di vipere. A differenza di quanto fatto dalla rete ammiraglia Mediaset, che ha deciso di mandare comunque in onda la puntata in diretta del GF Vip 2021, con tanto di discorso iniziale di Signorini, Rai Uno sospende invece il suo show di punta in prima serata.

