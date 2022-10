Storie Italiane non va in onda oggi, perchè?/ Su Rai Uno spazio allo Speciale Tg1

Non andrà in onda questa mattina, 21 ottobre 2022, il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Il talk di cronaca e attualità condotto da Eleonora Daniele, in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì sul primo canale, dalle 10:00 alle ore 12:00 circa, salterà l’appuntamento odierno per lasciare spazio alla politica. Sulla rete ammiraglia della tv pubblica spazio infatti ad uno Speciale Tg1 riguardante il nuovo governo. Alle ore 10:30, infatti, il Centrodestra unito salirà al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le ultime consultazioni prima dell’incarico di governo.

Presente Giorgia Meloni ma anche Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, e dopo l’incontro dovrebbe parlare solo la leader di Fratelli d’Italia nonché futura presidente del consiglio. A quel punto Giorgia Meloni dovrebbe risalire al Colle nel pomeriggio presentando la squadra dei ministri, dopo di che scatterà il conto alla rovescia per l’insediamento ufficiale del nuovo esecutivo del Centrodestra che avverrà la prossima settimana. Di conseguenza, vista la questione politica molto importante in Italia, Storie Italiane salterà il suo appuntamento odierno.

STORIE ITALIANE NON VA IN ONDA OGGI: REGOLARI UNO MATTINA ED E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

I telespettatori del programma condotto da Eleonora Daniele dovranno pazientare fino a lunedì prossimo, 24 ottobre 2022, per ritrovare Storie Italiane, visto che il programma tornerà appunto regolarmente in onda dalla settimana che verrà.

Per quanto riguarda la programmazione odierna di Rai Uno, in onda regolarmente oggi Uno Mattina con la conduzione di Massimiliano Ossini, mentre si dovrebbe tenere regolarmente anche la diretta di E’ sempre mezzogiorno, cooking show dell’ora di pranzo di Rai Uno condotto da Antonella Clerici, anche se la messa in onda in diretta del programma dipenderà ovviamente dalla durata delle consultazioni del centrodestra con Mattarella e da eventuali risvolti che ne susseguiranno. Ricordiamo che la squadra del governo sembrerebbe essere ormai pronta, con Tajani ministro degli esteri nonostante le recenti polemiche post audio di Berlusconi, e Salvini alle infrastrutture.

