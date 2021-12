Storie Italiane non va in onda: pausa di Capodanno/ Appuntamento a lunedì 3 gennaio

Non va in onda nemmeno oggi, venerdì 31 dicembre 2021, Storie Italiane, uno dei programmi di punta della mattina di Rai Uno, tutti i giorni trasmesso dalle ore 10:00 a mezzogiorno circa in diretta tv sul primo canale. Eleonora Daniele e il suo staff si sono presi una meritata pausa essendo andati in scena ininterrottamente da settembre fino al 29 dicembre scorso.

Proprio al termine della puntata di mercoledì scorso, la conduttrice aveva annunciato che il programma si sarebbe preso una pausa a cavallo con il capodanno, per poi tornare a partire da lunedì 3 gennaio 2022, con la solita programmazione prevista ogni mattina. Un’ultima puntata un po’ particolare tra l’altro quella di Storie Italiane, visto che lo show di Rai Uno era durato più del solito, iniziando attorno alle ore 9:00 per via dello sciopero dei giornalisti della Rai come risposta alla direzione che vorrebbe chiudere determinati programmi con conseguenti tagli.

STORIE ITALIANE NON VA IN ONDA, PAUSA DI CAPODANNO: ECCO I DETTAGLI

In quell’occasione, per mostrare la propria solidarietà, non era andato in onda Uno Mattina, così come Oggi è un altro giorno, show delle ore 14:00 condotto da Serena Bortone, e quindi la Vita in Diretta, il classico salotto pomeridiano di Rai Uno condotto da Alberto Matano. Tornando a Storie Italiane, oggi in onda, al posto del programma di Eleonora Daniele, così come la giornata di ieri, Dreams Road, adventure show su due ruote alla scoperta dei paradisi della Croazia e dell’Ungheria, ma anche nostrani come Milano e Cortina d’Ampezzo.

Quattro appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati delle moto e nel contempo anche delle splendide bellezze naturali offerte non soltanto dal nostro Paese. Dreams Road è scattato pochi minuti fa, precisamente alle ore 10:30 (con conseguente allungamento di Uno Mattina, che solitamente chiude alle 10:00), per poi lasciare spazio a E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici, in onda invece come da consuetudine. Storie Italiane, come detto sopra, tornerà regolarmente in diretta da lunedì 3 gennaio.



