Storie Italiane oggi non va in onda, perché?/ Il tweet: “Edizione straordinaria Tg1”

“Storie Italiane“, trasmissione di punta del palinsesto mattutino di Rai Uno, condotta da Eleonora Daniele, non va in onda quest’oggi, giovedì 24 febbraio 2022. Salta dunque il consueto appuntamento con il programma che da anni ormai racconta i casi di cronaca più recenti e li analizza con l’ausilio degli esperti in studio e le ragioni di questa decisione vanno ricercate nei recenti accadimenti nella porzione orientale dell’Europa, con gli attacchi sferrati nottetempo dalla Russia di Vladimir Putin all’indirizzo dell’Ucraina, che paiono purtroppo essere gli esordi di una Terza Guerra Mondiale a cui davvero nessuno vorrebbe assistere.

Roberto Alessi/ "Prof pestato? Certi genitori non dovrebbero avere la patria potestà"

La decisione di cambiare la programmazione sulla rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini è stata comunicata dall’account Twitter dell’azienda, con un cinguettio che recita: “Cambio di programmazione Rai 1 24 febbraio. Edizione Straordinaria del Tg1, pertanto Storie Italiane non andrà in onda”. Dopo pochi istanti è arrivato il retweet sulla pagine ufficiale della trasmissione, accompagnato dalla seguente didascalia: “Oggi Storie Italiane non andrà in onda per lasciare spazio all’edizione straordinaria del Tg1”.

Imma Battaglia: "Molestata da bambina"/ "Avevo 5 anni: dietro di me un uomo nudo…"

STORIE ITALIANE NON VA IN ONDA: CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE RAI 1

Dunque, l’appuntamento con “Storie Italiane” è rimandato a domani, venerdì 25 febbraio 2022, a meno di nuovi, clamorosi stravolgimenti sul fronte russo-ucraino, che francamente auspichiamo possano non avvenire. Da stabilire se la scaletta prevista per la puntata di oggi andrà a rimpiazzare quella già pianificata per domani: qualora fosse così, salterebbe l’ospitata di Akash Kumar, modello indiano ed ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” 2021, il quale soltanto poche ore fa aveva annunciato la sua presenza nel programma presentato da Eleonora Daniele.

Abusi al maneggio/ Mamma di una vittima "Pm ritiene bimbe non attendibili, vergogna!"

Ore di attesa anche per lui, dunque, anche se l’attenzione di tutti, in questo momento, è giustamente rivolta a Est, dove sta germogliando un conflitto bellico ventilato da tempo, ma al quale forse nessuno aveva mai creduto fino in fondo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA