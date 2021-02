Stormy Daniels vs Trump/ “Il sess* con Donald? I 90 secondi peggiori della mia vita”

«Il sesso con Donald Trump sono stati i 90 secondi peggiori della mia vita»: senza mezzi termini Stormy Daniels intervenuta al podcast di Michael Cohen, ex avvocato del tycoon. Dichiarazioni che stanno facendo il giro del web, considerando che proprio Cohen fu incaricato dall’ex presidente Usa di organizzare un pagamento per mettere a tacere la pornostar circa la loro relazione.

La storia tra Stormy Daniels e Donald Trump sarebbe andata avanti dal 2006 al 2007, con tanto di accordo di non divulgazione per non “nuocere” l’ex capo della Casa Bianca, considerando che il periodo corrisponde alla gravidanza della moglie Melania Trump del figlio Barron. E l’attrice hard ha rivelato altri dettagli del rapporto con l’imprenditore…

STORMY DANIELS ANCORA CONTRO DONALD TRUMP

Incalzata da Cohen, Stormy Daniels ha rivelato alcuni dettagli che hanno scatenato l’ilarità del web: «Trump si era spogliato fino ad indossare solo la biancheria intima e si è seduto sul bordo del letto in maniera orribilmente inquietante. Lui ad un certo punto si è alzato dal letto ed ha detto “questa è la tua occasione, Io ho gli ho chiesto cosa volesse, mi ha spiegato: “Devi mostrarmi quanto lo vuoi o vuoi solo tornare al parcheggio per roulotte?”». Nel corso del dialogo, Cohen si è scusato con Stormy Daniels per averla fatta soffrire in passato. Ricordiamo che l’avvocato attualmente si trova agli arresti domiciliari per aver utilizzato impropriamente i fondi della campagna elettorale di Trump.



