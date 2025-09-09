Episodio spiacevole avvenuto venerdì scorso a Stradella dove il prete dell'oratorio è stato aggredito da una baby gang di minorenni

A Morning News stamane si parla del fatto increscioso avvenuto a Stradella, Comune della provincia di Pavia, dove un prete della cittadina è stato aggredito in oratorio da una baby gang composta da 4 giovani ragazzini, tutti minorenni. L’episodio è avvenuto venerdì scorso, ai danni del vice parroco don Daniele Lottari.

Il tutto è stato commentato dal sindaco di Stradella, Gianpiero Bellinzona, che ha spiegato in diretta tv su Canale 5: “Le autorità che sono intervenute hanno proceduto ad identificare i 4 minori che erano presenti e li hanno segnalati alle autorità giudiziarie. Contestualmente hanno fatto la segnalazione alle autorità sociali e alle autorità sanitarie perchè in alcuni casi, specifico due, sono già seguiti sotto l’aspetto delle difficoltà comportamentali”.

“I servizi sociali seguono già da tempo le famiglie, il Comune sta attenzionando queste famiglie. Spiace per quello che è accaduto, in questo ultimo mese, queste azioni dilettuose di questi minori comunque riconducibili a solo due persone. Tutti sono stati identificati e segnalati all’autorità giudiziaria, questo è il quadro”.

BABY GANG AGGREDISCE PRETE A STRADELLA, LE PAROLE DI UN PAPA’

Morning News ha parlato anche con un padre che ha visto quello che è successo venerdì sera: “E’ stata in sostanza una ragazzina di 17 anni ad innescare quanto accaduto. Questa ragazza ha tentato di dare uno schiaffo a don Daniele per un futile motivo, mi pare un cappellino che non voleva restituire”.

E ancora: “Io personalmente non conosco questi ragazzini, le autorità li hanno comunque identificati. Questi ragazzini si erano messi in un luogo isolato e si sono messi a fare dei versi, poi è sfociato il tutto in questo gesto spiacevole al don perchè questa ragazza ha tentato di dare uno schiaffo e lui l’ha ammonita. Poi i genitori si sono alzati e hanno accompagnato il gruppo fuori dall’oratorio, io non ho visto altre azioni violente, non ho visto aggressioni di gruppo, si è svolto tutto in 5 minuti”.

BABY GANG AGGREDISCE PRETE A STRADELLA, LA RICOSTRUZIONE DE IL GIORNO

Una testimonianza che cozza comunque con la ricostruzione giornalistica che parla invece anche di sputi nei confronti del giovane parroco di Stradella, ma anche un pugno sferrato all’ìndirizzo dell’uomo di chiesa, e minacce di incendiare l’oratorio. Lo stesso don Daniele ha comunque cercato di minimizzare spiegando che “sono ragazzini fragili che dobbiamo seguire” ma in ogni caso – come detto anche dal sindaco – è tutto in mano alle autorità che ora deciderà come procedere, se indagare ulteriormente o archiviare la vicenda.

Alcuni genitori raccontato a Il Giorno di non sentirsi più al sicuro “I nostri figli hanno paura a uscire di casa da soli, e anche alcuni adulti e anziani”. Al momento non sembrerebbe essere stata presentata alcuna denuncia di conseguenza bisognerà capire se le autorità potranno procedere d’ufficio o meno. Una pagina brutta quella accaduta a Stradella che speriamo possa non ripetersi più.