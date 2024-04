Strage Altavilla/ Avv Barreca: “Oggi sopralluogo della Bruzzone per ricostruire cosa sia successo”

Si parla della strage di Altavilla Milicia in provincia di Palermo, stamattina a Storie Italiane. In collegamento vi era l’avvocato Giancarlo Barracato, legale di Giovanni Barreca, accusato quest’ultimo di aver ucciso la moglie e due figli. Stamane nuovo sopralluogo nella villetta dove si è compiuta la strage assieme alla criminologa Bruzzone, consulente di parte: “Ieri un nuovo incontro con Barreca – ha detto l’avvocato dello stesso – ci sono state una serie di conferme sulle dinamiche, ma ha detto di aver assistito e che non ci sarebbe stata una partecipazione attiva, lascia intendere che ci sarebbe stata una regia di Sabrina Fina e Massimo Carandente, lui ha una serie di sequenze, immagini che vanno riaffiorando, la situazione è sempre più chiara rispetto alla fase precedente, lui porta sempre la Bibbia dove trova la risposta alle sue domande”.

Giovanni Barreca avrebbe lasciato la casa dopo la strage di Altavilla: “Lui faceva quello che gli diceva la coppia, ritenevano fosse piena di demoni, la situazione era diventata insostenibile quindi bisognava abbandonare la villetta e lui li ha accompagnati alla stazione attorno a mezzogiorno, l’una del sabato, poi il resto è noto”. Il sopralluogo di oggi è molto importante: “La dottoressa Bruzzone tenterà di collocare i soggetti collegando stato dei luoghi alle narrazioni di Barreca, si cercherò di dare un senso alla dinamica della vicenda”.











