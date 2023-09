Strage Brandizzo, il primo testimone choc: “Ho visto resti umani”/ “I due operai vivi urlavano”

Morning News è tornato a trattare il caso dello strage di Brandizzo con un’intervista molto forte, quella ad un ragazzo che è stato il primo ad intervenire sulla scena della tragedia. “Abbiamo sentito una frenata metallica – ha raccontato al programma di Canale 5 – uscendo fuori dal bar abbiamo sentito dei ragazzi che erano finiti sotto il treno e quindi sono uscito subito per soccorrere o capire cosa fosse successo. Quando sono arrivato in quel punto lì ho capito che c’era qualcosa che non andava, che fosse accaduto qualcosa di grave. Sono arrivato vicino al binario, ho visto resti umani e pezzi di detriti, poi ho visto i due operai vivi a 80 metri da qui con la luce accesa, poi sono uscito da dietro, ho fatto il giro della stazione e gli ho portato acqua e zucchero. Erano confusi, un ragazzo continuava ad urlare al telefono, l’altro aveva gli occhi bassi, erano addolorati, scioccati, dicevano che il treno non doveva passare e che c’era gente morta”.

Gabriele Cirilli/ "Vivo per mia moglie e mio figlio. Mio papà è morto troppo presto..."

Sulla strage di Brandizzo si è espresso anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ospite di Morning News: “Fino ad ora c’è stata solo una testimonianza di un ex dipendete che ha detto che quello doveva essere il modus operandi, si diceva agli operai guardo io. I due indagati si sono piegati a questo modo di lavorare, la sicurezza sul lavoro non può essere considerata un lusso, oggi ci sono famiglie condannate all’ergastolo della vita. Oltretutto sembra che ci sia un Dio che quasi non ci vuole bene e che ci strappa delle anime buone”.

Italia's Got Talent, Khaby Lame premia i Ping Pong Pang/ "Non possiamo esprimere quanto siamo grati"

STRAGE BRANDIZZO, IL COMMENTO DI ALESSI: “HO LETTO UN’INTERVISTA STAMANE…”

“Ho letto l’intervista del padre – ha continuato – che camminando sul luogo dove il figlio è morto e che ha ritrovato la croce del figlio, una croce che era stata mostrata su TikTok anche dall’altro operaio. In questa intervista a Massimo, il papà, si racconta che la sera prima, mangiando con Kevin, gli aveva detto che era molto preoccupato per Michael, lo trovava giù di morale e aveva paura fosse depresso, aveva chiesto al padre cosa potesse fare per lui. Sapere che un’anima così pulita, di soli 22 anni, che c’è stata strappata… loro hanno perso la vita”.

LEGGI ANCHE:

Fortuna Loffredo, la mamma Mimma: "Stupro di Caivano mi fa male"/ "Istituzioni assenti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA