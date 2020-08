Strage Capaci, “atti irrituali e illegittimi” Sisde/ L’accusa dell’ex spia Narracci

Lorenzo Narracci, ex spia del Sisde, è tornato recentemente sulla strage di Capaci. Lo ha fatto il 22 luglio scorso per il processo in corso a Caltanissetta sui depistaggi dell’inchiesta su via D’Amelio. Le considerazioni fatte dal numero due del Centro di Palermo dal 2 dicembre 1991 alla fine del 1992, sono interessanti anche per quanto riguarda la perizia chimica-esplosivistica del 25 maggio 1992, due giorni dopo l’esplosione sull’autostrada di Capaci. Le ha ricostruite il Fatto Quotidiano, spiegando che quando è stato incalzato dall’avvocato Fabio Repici, Narracci ha rivolto accuse al Servizio dell’epoca definendo «irrituale e illegittima» la repertazione del materiale sulla scena. Sono parole pesanti che però si accompagnano ad altri interrogativi. È a conoscenza dei tecnici arrivati da Roma a Palermo, ma non della missione, quindi al Servizio c’erano zone franche? E poi c’è il famoso bigliettino lasciato sulla scena della strage. “Guasto n-2 portare assistenza. 0337806133 G.U.S., Via in Selci, 26 Roma. Via Pacinotti”.

STRAGE CAPACI, EX SPIA NARRACCI “ATTI ILLEGITTIMI” SISDE

Questo appunto fa riferimento a luoghi e sigle del Sisde. Inoltre, c’è il numero telefonico intestato alla G.U.S., società di copertura del Sisde, nella disponibilità di Lorenzo Narracci. Quel biglietto gli è costato un’inchiesta da cui però è uscito estraneo, ma resta la domanda: che ci faceva lì quel bigliettino? Secondo l’ex spia del Sisde era nelle tasche del collega Antonio Pellegrino, il quale avrebbe dovuto portare il suo apparecchio rotto ad un parente alla Sip di Palermo. Ma Narracci chiese di far aggiustare il telefono a marzo, quindi Pellegrini ha tenuto il bigliettino nelle tasche dei pantaloni per tutto quel tempo, facendolo poi cadere accidentalmente sul luogo della strage di Capaci? «Mentre le stragi insanguinano l’Italia dentro il Sisde volano gli stracci, vengono realizzati atti “irrituali ed illegittimi” e piccoli bigliettini di appunti escono dalle tasche bucate di spie distratte», conclude Stefania Limiti oggi sulle colonne del Fatto Quotidiano.



