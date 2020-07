Strage Corinaldo: oggi la sentenza/ Chiesti più di 100 anni per la banda dello spray

Nella giornata di oggi verrà emessa la sentenza in merito alla strage di Corinaldo. Si concluderà infatti quest’oggi il “primo” processo riguardante la morte dei cinque minorenni e di una mamma presso la discoteca Lanterna Azzurra, la notte fra il 7 e l’8 dicembre del 2018. Gli imputati sono sei ragazzi della Bassa Modenese, facenti parte della cosiddetta “banda dello spray”, tutti accusati dei gravissimi reati di omicidio preterintenzionale, associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, lesioni personali anche gravi, e vari episodi di furti e rapine commessi in numerosi locali notturni d’Italia. Quella terribile notte di due inverni fa, si doveva esibire il trapper più famoso d’Italia, Sfera Ebbasta, presso la Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, ma prima che lo stesso artista giunse nel locale, la banda dello spray spruzzò del peperoncino con l’obiettivo di creare il panico e approfittarne del fuggi fuggi per derubare i vari clienti del locale. Purtroppo si creò una ressa esagerata fuori dall’entrata, con la balaustra che non resse il peso della folla, e cedette.

STRAGE CORINALDO, FRANCESCO VITALI: “VOGLIAMO GIUSTIZIA”

Cinque giovanissimi morirono schiacciati, e con loro anche una mamma che aveva deciso di accompagnare la figlia al concerto di Sfera. Lo scorso 25 giugno la Procura, così come i pubblici ministeri Paolo Gubinelli e Valentina Bavai, avevano chiesto la condanna per tutti gli imputati, per un totale di più di 100 anni di carcere. Le richieste più alte sono state quelle nei confronti di Ugo Di Puorto, quello che viene considerato il capo della banda, come riferisce Il Resto del Carlino, nonché nei confronti di Raffaele Mormone: 18 anni a testa. Seguono Andrea Cavallari (17 anni, 3 mesi e 19 giorni), Souhaib Haddada (16 anni e 7 mesi), Moez Akari (16 anni e 10 mesi), e infine, Amouiyah Badr (16 anni e un mese). Fra i cinque minorenni deceduti, anche Bendetta Vitali: “Aspettiamo questo giorno da mesi – le parole di Francesco, fratello della vittima, a Il Resto Del Carlino oggi, 30 luglio – ma soprattutto ci aspettiamo che sia fatta giustizia”.



