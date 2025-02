La strage dell’Acqualonga, avvenuta in provincia di Avellino nel 2013 è ricordata ancora oggi come il più grave incidente stradale della storia d’Italia. Quel giorno, il 28 luglio, un autobus che faceva ritorno a napoli da Pietrelcina precipita nel vuoto dopo essersi schiantato contro il guardrail, morirono 40 persone delle 47 totali presenti sul mezzo, due nell’impatto e altri due passeggeri trasportati in ospedale moriranno nelle ore successive. Subito dopo i fatti, inizia la ricostruzione della dinamica,raccontata anche nella puntata della trasmissione Farwest del 28 febbraio, che in base alle testimonianze dei sopravvissuti, stabilisce che il bus aveva problemi meccanici e faceva strani rumori, che erano stati già segnalati all’autista, che però in quel momento rassicurò tutti dicendo che non c’era alcun problema, proseguendo così la corsa.

Successivamente alcuni raccontarono che lo stesso guidatore, il 44enne Ciro Lametta, aveva provato a mantenere il controllo prima di uscire di carreggiata, tuttavia non era riuscito a frenare proprio per il guasto al giunto di trasmissione che poi è stato confermato. Inizia subito dopo la tragedia un processo a carico di averi enti, principalmente l’azienda che gestiva la flotta di autobus turistici ma anche la società Autostrade, messa sotto inchiesta per la mancata tenuta della barriera di sicurezza.

Il processo e le condanne per la Strage dell’Acqualonga, le responsabilità della società Autostrade

Nell’inchiesta giudiziaria sulla strage dell’Acqualonga, vengono stabilite alcune responsabilità per l’incidente costato la vita a 40 persone che con qualche accortezza in più poteva essere evitato. La prima ad essere imputata è l’azienda che aveva organizzato il viaggio, il cui titolare e fratello dell’autista Gennaro Lametta fu condannato a 12 anni. Poi ci sono le colpe da parte della società Autostrade, ad essere messo sotto accusa in particolare è il new jersey messo sul viadotto, che non avrebbe retto all’urto a causa del materiale scelto per la posa in opera e la mancata revisione periodica, nonostante dalle analisi risultasse che erano stati stanziati abbastanza fondi per il progetto.

Le sentenze di condanna in totale furono sette e stabilirono che la colpevolezza andava attribuita per 50% ad entrambi i soggetti societari coinvolti che sono stati obbligati a risarcire i parenti delle vittime con 900mila euro, nello specifico: una dipendente della Motorizzazione di Napoli, Antonietta Ceriola, i dirigenti di Autostrade per l’Italia, Paolo Berti, Nicola Spadavecchia e Gianluca De Franceschi, oltre ai due dipendenti di Aspi, Michele Renzi e Bruno Gerardi. Nessuna imputazione invece per il guidatore deceduto nell’incidente, che secondo i testimoni sarebbe svenuto per un malore poco prima dell’impatto.