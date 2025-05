Uno dei casi emblematici di errori giudiziari e depistaggi è la strage di Alcamo Marina, che ha segnato la storia della giustizia italiana e di cui si occupa oggi Linea di confine su Rai 2. Tra il 26 e il 27 gennaio 1976, due giovani carabinieri, Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo, furono uccisi all’interno della caserma “Alkamar“: uno nel sonno, l’altro durante un vano tentativo di salvarsi. I loro corpi furono ritrovati legati, ma erano stati uccisi con colpi d’arma da fuoco.

Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta: i due Carabinieri uccisi nella strage di Alcamo/ "49 anni senza verità”

Il ritrovamento dei cadaveri avvenne grazie alla scorta di Almirante, segretario del MSI, che stava transitando nei pressi della caserma la mattina successiva: si accorsero che la porta era stata aperta con una fiamma ossidrica, entrarono e trovarono i cadaveri. Alla luce della prossimità temporale con la stagione degli “anni di piombo”, si pensò a un’azione eversiva, un atto terroristico.

Delitto di Garlasco, avvocato di Andrea Sempio sull'impronta vicino al cadavere/ "Per me l'ennesima bufala"

LE INDAGINI E I PROCESSI SULLA STRAGE DI ALCAMO MARINA

Le indagini sulla strage di Alcamo Marina si concentrarono su gruppi di estrema sinistra, ma la svolta arrivò il 13 febbraio, quando Giuseppe Vesco, fermato per possesso di un’auto rubata e di una pistola, confessò l’omicidio, indicando come complici altri quattro giovani: Giuseppe Gulotta, Gaetano Santangelo, Vincenzo Ferrantelli e Giovanni Mandalà. Quest’ultimo fu l’unico a non confessare, ma tutti vennero condannati.

L’iter processuale fu lungo e complesso, perché si susseguirono numerosi stravolgimenti: sentenze di condanna e assoluzione si alternarono fino alla condanna definitiva all’ergastolo nel 1990. Giovanni Mandalà morì in carcere nel 1998, mentre gli altri ottennero la libertà condizionale.

Perché Matrimonio a prima vista 2025 oggi 21 maggio non va in onda?/ Cambio programmazione per Amadeus

LA VERITÀ EMERSA DOPO LE RIVELAZIONI DI OLINO

La clamorosa svolta arrivò nel 2008, quando l’ex brigadiere Renato Olino ruppe il silenzio, svelando che le confessioni erano state estorte con la tortura. Vennero aperte due indagini: una sulla strage di Alcamo Marina, l’altra nei confronti di alcuni carabinieri, quattro, con l’accusa di sequestro di persona e lesioni gravissime. Olino testimoniò in tribunale, sostenendo che gli arrestati non avevano nulla a che fare con la strage e che le loro confessioni erano state estorte attraverso torture brutali.

Ad esempio, Vesco sarebbe stato sottoposto a elettroshock e alla tortura dell’acqua. Anche Giuseppe Gulotta e gli altri arrestati subirono pestaggi e gravi abusi. In casa di uno di loro fu persino nascosta refurtiva per incastrarlo, e tutti furono minacciati di morte.

Negli anni sono emerse gravi irregolarità: non solo le confessioni furono estorte con la violenza, ma non esistevano prove materiali a carico degli imputati. Inoltre, furono ignorati o insabbiati elementi che avrebbero potuto condurre ad altre piste, tra cui quella eversiva o legata a servizi segreti deviati.

STRAGE DI ALCAMO MARINA: LA RIAPERTURA DEL CASO E LE ASSOLUZIONI

Nel 2011, grazie all’iniziativa dell’avvocato Baldassarre Lauria e dell’associazione Progetto Innocenti, fu riaperto il processo. La Corte d’Appello di Reggio Calabria accolse la richiesta di revisione. Emersero nuove prove, tra cui testimonianze di torture e abusi durante gli interrogatori. Nel 2012, Giuseppe Gulotta fu assolto con formula piena. In seguito furono riabilitati anche i coimputati Giovanni Mandalà, deceduto in carcere; Giuseppe Vesco, morto suicida; e Ferrantelli e Santangelo, ex latitanti. La Procura rinunciò al ricorso in Cassazione, rendendo definitiva l’assoluzione sul caso della strage di Alcamo Marina.

Nel nuovo processo, Vincenzo Calcara, pentito di mafia, dichiarò che la mafia era coinvolta nella strage di Alcamo Marina e che quest’ultima era collegata a Gladio, una struttura paramilitare clandestina della Guerra Fredda, attiva anche nel Trapanese già negli anni Settanta. Secondo alcune ipotesi, i due carabinieri sarebbero stati ammazzati per aver fermato un furgone pieno di armi destinato a Gladio. Emersero anche ipotesi di collegamenti con altri sequestri: il legale di due imputati dichiarò che la strage potrebbe essere legata ai rapimenti di Nicola Campisi e Luigi Corleo, avvenuti nel 1975.