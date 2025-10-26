A Verissimo si parlerà della strage di Castel d'Azzano: cos'è successo nel casolare fatto esplodere dai fratelli Ramponi per evitare lo sfratto

Tra gli ospiti di oggi – domenica 26 ottobre 2025 – della diretta di Verissimo ci sarà anche Christian Daprà, figlio del maresciallo dell’Arma Valerio tragicamente ucciso in quella che sui quotidiana è stata rinominata “strage di Castel d’Azzano“, ovvero l’esplosione dello scorso 14 ottobre in un casolare alle porte di Verona – appunto, a Castel d’Azzano – da parte dei tre fratelli Ramponi da tempo auto-isolati dal resto della società per via dei loro problemi economici.

Al di là della figura di Daprà che abbiamo approfondito in un altro articolo che potete recuperare tra queste pagine, qui vogliamo soffermarci sulla strage di Castel d’Azzano in sé ricordando per filo e per segno quanto accaduto in quel tragico 14 ottobre: per farlo, però, dobbiamo tornare indietro per ricordare che almeno dal 2012 la famiglia Ramponi – composta dai fratelli Franco, Dino e Maria Luisa – era finita all’attenzione degli inquirenti in seguito a un tragico incidente causato dal loro padre.

Nell’incidente morì il camionista Davide Meldo e da qual momento – dopo la morte di entrambi i genitori – i fratelli Ramponi si sono ritirati (come si suol dire) a “vita privata” proprio all’interno di quel casolare che è diventato teatro della strage di Castel d’Azzano: la famiglia, infatti, versava in condizioni economiche pessime e quello fu l’unico possedimento che riuscirono a salvare da una campagna di pignoramenti per via di alcuni mutui non pagati.

Strage di Castel d’Azzano: cos’è successo nel casolare dei fratelli Raponi, fatto esplodere per evitare lo sfratto

All’interno del casolare della strage di Castel d’Azzano i fratelli vivevano senza allacci alle utenze di luce e gas, sostentandosi solamente grazie ad alcuni capi di bestiame: la prima volta che il casolare finì all’attenzione delle autorità giudiziarie fu nel 2024 quando si tentò di procedere allo sfratto dei fratelli – pur offrendo loro soluzioni abitative diverse, a spese del comune – e si scoprì che era stato interamente saturato di gas; tanto che le autorità sospesero temporaneamente lo sfratto.

Da quell’episodio possiamo passare – ora – allo scorso 14 ottobre (giorno della strage di Castel d’Azzano) quando in seguito a una seconda ordinanza di sfratto è stato disposto un nuovo sopralluogo nel casolare per una perquisizione preventiva: alle prima luci dell’alba 30 operatori delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della polizia giudiziaria hanno forzato l’ingresso della struttura che è violentemente esplosa cagionando il ferimento di 25 operatori e la morte sul colpo dei carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello.

Dalle successive indagini disposte sulla strage di Castel d’Azzano si scoprì che – esattamente come nel 2024 – il casolare era stato saturato di gas e nell’arco di poche ore si riuscì a trarre in arresto i tre fratelli Ramponi: sul caso fu immediatamente aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di “strage” con l’aggravante della premeditazione; mentre ora come ora sulla strage di Castel d’Azzano si attende il processo che – quasi certamente – si concluderà con una condanna all’ergastolo per tutti e tre i fratelli Ramponi.