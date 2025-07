Strage di Ciaculli fu la fine della prima guerra di mafia o un attentato allo Stato? Cosa successe 62 anni fa, la storia di una tragedia rimasta impunita

Le stragi di Capaci e via D’Amelio sono solo l’epilogo della strategia di Cosa Nostra, la cui ferocia ha radici lontane, come dimostra Speciale Tg1, che oggi ripercorre la scia di sangue che ha caratterizzato la storia siciliana a partire dalla strage di Ciaculli, considerata la “prima guerra di mafia” o, forse, il primo attentato allo Stato. Ma è di certo una tragedia impunita, visto che ci sono state assoluzioni per insufficienza di prove.

Era il 30 giugno ’63 quando partì una telefonata anonima per avvisare che c’era un’auto sospetta in una zona di campagna, a Ciaculli, nella periferia di Palermo. Dentro c’era una bombola di gas con una miccia, una sorta di bomba rudimentale che poliziotti, carabinieri ed esercito provarono a disinnescare al loro arrivo. Ma, all’apertura del bagagliaio, si verificò una violenta esplosione che uccise sette persone tra agenti, militari e carabinieri.

Non è chiaro se la strage di Ciaculli sia stato l’atto finale della guerra di mafia o un attacco diretto allo Stato per intimidire le forze dell’ordine, ma di sicuro fu studiata a tavolino, con una trappola per far arrivare i militari e poi ucciderli.

In quegli anni si combattevano con ferocia due famiglie, i Greco e i La Barbera, tra autobombe e regolamenti di conti che fecero vittime anche tra gli innocenti. Quella strage fu ritenuta una sorta di anticipazione degli attacchi degli anni ’80 e ’90, proprio come quelle di Capaci e via D’Amelio.

STRAGE DI CIACULLI, UNA TRAGEDIA IMPUNITA

Dopo la strage di Ciaculli nacque la prima Commissione parlamentare antimafia. Fino ad allora si parlava di guerra tra bande; poi si capì che la mafia era molto di più: un vero e proprio fenomeno per il quale bisognava cambiare strategia e combatterla sistematicamente.

Attualmente non sono stati appurati i responsabili ed è ignoto pure il movente, ma non sono mancate le ipotesi. Ad esempio, la prima ipotesi fu un attentato contro il tenente Mario Malausa, che indagava sugli intrecci tra mafia e politica. Poi si supponeva che l’obiettivo fosse il boss Giovanni Di Peri, ma si arrivò anche a sospettare il coinvolgimento di soggetti neofascisti per le analogie con un’altra strage, quella di Peteano.

LE INDAGINI E L’ITER GIUDIZIARIO

Le indagini, all’epoca, ipotizzarono un mancato attentato contro Salvatore Greco o Giovanni Prestifilippo; comunque, i mafiosi Pietro Torretta e Tommaso Buscetta furono gli unici finiti a processo, che però si concluse con la loro assoluzione per insufficienza di prove. Torretta venne condannato per un altro duplice omicidio e Buscetta per associazione a delinquere.

Nell’84 Buscetta, che era diventato collaboratore di giustizia, rivelò al giudice Giovanni Falcone che l’unico responsabile della strage di Ciaculli, così come dell’autobomba di Villabate, era Michele Cavataio.