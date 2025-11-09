Strage di Cisterna, cos'è successo? Ripercorriamo quel terribile 28 febbraio 2018, quando Luigi Capasso ammazzò le sue due figlie

Era il 28 febbraio 2018 quando andava in scena quella che è stata in seguito ribattezzata la strage di Cisterna di Latina: il carabiniere quarantatreenne Luigi Capasso ferì gravemente la moglie, pensando di averla uccisa, per poi barricarsi in casa con le figlie e ammazzarle.

Avevano solo sette e tredici anni, Martina e Alessia, sette anni e mezzo fa: due vittime innocenti della follia del loro padre che però, secondo la moglie Antonietta Gargiulo, si sarebbe potuta evitare. Luigi Capasso, l’autore della strage di Cisterna di Latina, aveva infatti dato in precedenza dei segnali di squilibrio, ma evidentemente non fu fatto abbastanza per capire al meglio ciò che di lì a poco avrebbe compiuto, appunto, la strage di Cisterna di Latina.

Ma cos’accadde quel maledetto 28 febbraio 2018? Luigi Capasso si presentò sotto casa della moglie, la trentanovenne Antonietta Gargiulo. Praticamente senza proferire parola, il marito estrasse una pistola e sparò a bruciapelo contro la donna: tre colpi, certo di averla ammazzata. Antonietta fortunatamente sopravvisse, ma – come ha raccontato più volte – probabilmente sarebbe stato meglio morire piuttosto che scoprire l’orrore di cui sarebbe venuta a conoscenza di lì a breve.

STRAGE DI CISTERNA, COS’ACCADDE IL 28 FEBBRAIO 2018

Fatto sta che, all’epoca dei fatti, i due erano già separati (anche se non in via ufficiale) e Capasso aveva quindi messo in atto il suo piano diabolico: sottrasse la borsa alla donna e prese le chiavi di casa; dopodiché si barricò nell’appartamento assieme alle due figlie.

I carabinieri intervennero, allertati dal ferimento di Antonietta e dal fatto che suo marito fosse irreperibile, e lo trovarono appunto rinchiuso in casa. I carabinieri provarono a convincerlo a uscire, ma lui completò il piano che si era programmato: uccise Martina, la più piccola, di sette anni, mentre dormiva, per poi ammazzare la tredicenne Alessia, che nel frattempo si era alzata sentendo gli spari. Alle ore 13:15 dello stesso giorno Luigi Capasso si sparò, suicidandosi.

STRAGE DI CISTERNA, DUE MEDICI A PROCESSO POI ASSOLTI

Per quella vicenda fu aperta un’indagine. Antonietta Gargiulo ha sempre chiesto giustizia, avendo spiegato di aver denunciato tutto in tempo, e che, nonostante uno stato mentale non adeguato, i medici che visitarono Capasso poco prima della strage gli lasciarono la pistola di ordinanza: proprio i due camici bianchi finirono a processo, ma alla fine vennero assolti, ritenuti non colpevoli. Una vicenda che ha lasciato un grande amaro in bocca alla donna, che ha sempre segnalato come quell’uomo che aveva al suo fianco avesse dei problemi.

Un epilogo, purtroppo, già visto in numerosi altri femminicidi: con denunce, segnalazioni, querele e allontanamenti, fino a che il “mostro” di turno non viene lasciato libero di agire e di fare una strage. La strage di Cisterna di Latina era una strage annunciata e, dopo sette anni, Antonietta Gargiulo https://www.ilsussidiario.net/news/cronaca/2018/12/2/strage-cisterna-antonietta-gargiulo-la-mia-vita-oggi-e-un-miracolo-mai-piu-violenze-su-donne-e-bambini/1817614/ vive ancora nel dolore ma, soprattutto, continua a chiedere giustizia.