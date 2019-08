STRAGE DI CORINALDO, ARRESTATI 7 GIOVANI/ “Banda dello spray” in azione in discoteca

Sette giovani sono stati arrestati dai carabinieri per la strage di Corinaldo, verificatasi l’8 dicembre 2018, quando sei persone morirono all’interno della discoteca Lanterna Azzurra, in provincia di Ancona, dov’era in programma un concerto di Sfera Ebbasta. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, i carabinieri del comando provinciale di Ancona hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Ancona, nei confronti di sette persone, residenti nella provincia di Modena. I giovani sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con strappo e rapine, e sei di loro anche di omicidio preterintenzionale, lesioni personali e singoli episodi di rapine e furti con strappo. Arrestato anche un ricettatore solo per l’associazione.

STRAGE DI CORINALDO, ARRESTATI SETTE GIOVANI

Nella strage di Corinaldo a morire furono 5 ragazzini di età compresa tra i 14 e i 16 anni e una donna di 39 anni, mamma di una bambina di 11, che aveva accompagnato la figlia al concerto. Secondo quanto emerso dall’indagine condotta dal nucleo investigativo del Reparto operativo di Ancona sotto la direzione della locale Procura, i ragazzi arrestati, risultati essere di età compresa tra i 19 e 22 anni, all’interno della discoteca di Corinaldo si sono responsabili oltre che della morte delle 6 vittime anche di lesioni personali ad altre 197 persone. Un effetto domino dagli esiti tragici verificatosi in seguito alla diffusione di uno spray al peperoncino all’interno della discoteca Lanterna Azzurra. Gli inquirenti hanno accertato come i giovani facessero parte di una vera e propria banda dedita a furti e rapine di monili in oro all’interno di discoteche del centro e Nord Italia.

