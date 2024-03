Strage di Erba/ Riccardo Bocca: “La storia di Rosa e Olindo riguarda tutti i cittadini italiani”

Si parla della strage di Erba stamane negli studi di Uno Mattina in Famiglia, classico talk di sabato e domenica su Rai Uno in diretta tv. In studio vi era Riccardo Bocca, autore del libro “Inferno di Rosa e Olindo”, che ha spiegato: “Ieri è successo (in riferimento all’udienza del processo ndr) che l’accusa ha spiegato la propria posizione, ha ribadito senza nessuna traccia di dubbio che Rosa e Olindo sono i due efferati assassini che hanno compiuto la strage di Erba, ribadendo come le proprie prove siano solidissime e tutto ciò che è emerso non abbia consistenza per riaprire il processo”.

Ma cosa successe a Erba? “Fu uno choc per una città tranquilla come quella di Erba, verso le ore 20:00 vengono trucidati in casa Raffaella Castagna, il figlio di due anni e la madre, Paola Galli. Gli assassini danno fuoco all’appartamento, i vicini del piano di sopra sentono odore e vedono fumo, scendono dalla mansarda e viene ferito quasi a morte Mario Frigerio, il super testimone, che riesce a salvarsi per una malformazione alla carotide e la moglie Valeria Cherubini viene invece uccisa per il fumo e i colpi subiti”.

STRAGE DI ERBA, RICCARDO BOCCA: “ROSA E OLINDO ARRESTATI DOPO CHE…”

Quindi Riccardo Bocca ha ricordato come si è arrivati all’arresto di Rosa e Olindo: “La notte stessa i carabinieri si presentano presso la loro casa vedendo dei comportamenti sospetti come la lavatrice che va nel corso della notte, tutte cose che non portano a nulla concretamente ma ci saranno altri elementi considerati cruciali a cominciare da una macchia di sangue di Valeria Cherubini trovata sulla macchina di Olindo, non esiste alcuna foto di questa macchia, è stata esaminata ma la fotografia non c’è. Viene poi identificato Olindo da Frigerio, il super testimone, che nel primo momento dice di no, e poi ci sono le confessioni di Rosa e Olindo”.

Ma che idea ha Riccardo Bocca della strage di erba? “La procura ha sposato la tesi dell’odio profondo di Rosa e Olindo verso le vittime che in precedenza avevano portato ad altri due appostamenti per dare loro una lezione, dicono loro. Il fatto incomprensibile è che non è stata trovata alcuna traccia di Rosa e Olindo nell’appartamento ne sui vestiti delle vittime”.

STRAGE DI ERBA, RICCARDO BOCCA: “SULLA PROVA REGINA…”

La prova regina? “Questo è il punto chiave: dobbiamo porci questa domanda, la questione di Rosa e Olindo non riguarda solo loro ma tutti i cittadini. Chiunque potenzialmente colpevole ha diritto di essere condannato a fronte di prove assolute e nessun dubbio. Io vorrei sostenere che non esistano screpolature all’interno delle indagini ma ci troviamo invece di fronte a grandi complessità”.

I famigliari delle vittime come hanno accolto la revisione del processo? “E’ uno strazio, sono convinti che Rosa e Olindo siano i colpevoli, faticando ad accettare che il processo si possa riaprire ma questo va imputato non solo ai due condannati ma quanto al fatto che qualcuno dei giudici ha ritenuto che le critiche fatte alla difesa fossero valide a sufficienza per ragionare su una revisione, vedremo cosa succederà”. Riccardo Bocca ha poi svelato e concluso: “Il medico che si è occupato dei rilievi mi ha raccontato una versione differente rispetto a quella ufficiale. A distanza di tanti anni ancora ci sono queste variazioni e questo un pochino turba, pensavamo fosse chiaro”.

