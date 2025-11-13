Strage di Erba, Tarfusser torna a parlare: "Ecco perché sono certo dell'innocenza di Olindo e Rosa". E sulla sua richiesta di revisione rivela...

Cuno Tarfusser, già magistrato e recentemente destinatario della sanzione disciplinare della censura da parte del Consiglio Superiore della Magistratura per avere presentato autonomamente un’istanza di revisione nel procedimento relativo alla strage di Erba, è tornato a esprimersi sulla vicenda giudiziaria che portò alla condanna definitiva di Olindo Romano e Rosa Bazzi all’ergastolo.

Roberta Bruzzone "Strage di Erba? Errore giudiziario"/ "Abbiamo demolito tutto ma non vogliono riaprire caso"

Intervenendo sul canale YouTube di Federico Liguori, l’ex procuratore ha ribadito le proprie valutazioni personali: «Io sono certo della loro innocenza, perché conosco gli atti e non ho nessun dubbio che Olindo e Rosa con i fatti drammatici di Erba non c’entrino nulla».

Tarfusser ha spiegato che il suo interesse per il caso è nato dopo la lettura del libro Il grande abbaglio, aggiungendo di avere poi condotto un’analisi diretta degli atti processuali, degli interrogatori e della relazione del RIS.

Strage di Erba, Cassazione dice no a revisione/ Felice Manti: “Difesa si appella alla CEDU, Tarfusser...”

LA GENESI DELLA SUA ISTANZA DI REVISIONE

Nel descrivere il suo percorso di approfondimento, ha richiamato alcune circostanze che, a suo giudizio, avrebbero rappresentato delle irregolarità o anomalie: «Il maresciallo del luogo, in buonissima fede, diventa iperattivo, vuole essere di aiuto al magistrato, però lo fa da una posizione in cui lui si prefabbrica in qualche modo un’idea di quello che è successo, quindi è quello che tendenzialmente anche inquina le indagini. Quindi il comandante della stazione del luogo per me è sempre stato un testimone, non è mai stato un investigatore».

L’ex magistrato ha inoltre sostenuto che i ripetuti interrogatori in carcere da parte di più magistrati avrebbero determinato nei confronti dei coniugi una condizione di particolare soggezione psicologica. «Più andavo a fondo, più trovavo delle cose che non quadrano per niente», ha dichiarato.

STRAGE DI ERBA/ Perché lo stop alla revisione del processo non riguarda anche il delitto di Garlasco?

STRAGE DI ERBA, LA VERSIONE DI TARFUSSER

Ricostruendo la decisione di depositare la richiesta di revisione, Tarfusser ha riferito di avere informato la procuratrice generale del suo ufficio, senza tuttavia ricevere riscontro: «Io ricordo che il 24 febbraio, che era un venerdì, io scrissi un’e-mail a questa signora dicendo che avevo bisogno di parlare con urgenza di un fatto su cui stavo lavorando da alcune settimane. Io non ebbi nessun tipo di riscontro a questa mail, a tutt’oggi è lettera morta, l’ha semplicemente ignorata».

La scelta di depositare l’istanza presso la cancelleria del proprio ufficio, e non a Brescia, sarebbe stata motivata – secondo Tarfusser – anche dalla volontà di anticipare la messa in onda di una trasmissione televisiva sul caso: «Non sapevo che opinioni avessero su Rosa e Olindo, ma volevo comunque anticipare questa trasmissione, perché non volevo che andassimo a traino di una trasmissione televisiva, volevo anticiparla».

Nel corso dell’intervista, Tarfusser ha ribadito la sua personale interpretazione delle risultanze scientifiche, sostenendo che esse escluderebbero la presenza degli imputati sulla scena del crimine: «I luoghi in cui si è consumata questa strage erano simili a una mattanza: c’era sangue dappertutto, c’era di tutto e di più, ma non ci sono tracce a casa o nella macchina di Olindo e Rosa, nelle pertinenze. Neanche appartenenti alla CIA, al Mossad e al KGB potrebbero fare una cosa di questo genere».

IL MURO ALLA SUA RICHIESTA DI REVISIONE

Con riferimento ai giudizi sulla richiesta di revisione, l’ex magistrato ha espresso valutazioni critiche sulle decisioni assunte, dichiarando: «Quello che io non capisco è cosa sia successo tra il gennaio e il giugno […] Immagino che dietro le quinte siano successe delle cose per cui questo processo non doveva essere riaperto».

Ha inoltre definito «scandaloso» il percorso seguito dalla Corte d’Appello di Brescia e, con toni polemici, ha espresso un giudizio severo sulla decisione della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile la revisione: «Fa schifo, questo si può dire, perché dice delle cose non vere, fanno delle conclusioni che sono inventate».

Nel rispetto del principio di completezza dell’informazione, si ricorda che la sentenza della Corte di Cassazione è definitiva e ha confermato la validità delle precedenti decisioni giudiziarie. Pur riconoscendo che un’ulteriore istanza di revisione sarebbe giuridicamente complessa, Tarfusser ha affermato di non escludere del tutto tale possibilità: «Se a questi personaggi che si chiamano giudici non sono bastate queste cose che abbiamo depositato, non vedo cosa ci possa essere di nuovo».