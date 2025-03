Strage di Piazza della Loggia, dopo la sentenza d’appello bis che ha condannato all’ergastolo Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, la Pm di Brescia Caty Bressanelli ora chiede 30 anni di carcere per Marco Toffaloni, ex membro del movimento di estrema destra Ordine Nuovo, che all’epoca dell’attentato aveva solo 16 anni. In base agli indizi analizzati e valutati nell’insieme dai giudici infatti, potrebbe essere stato proprio lui uno degli esecutori materiali, che in concorso con altri imputati avrebbe partecipato volontariamente e consapevolmente al posizionamento dell’ordigno nel cestino dei rifiuti, che poi avrebbe provocato 8 vittime e più di 100 feriti il 28 maggio del 1974.

Tra le prove a suo carico, c’è soprattutto una foto che dimostra la presenza di Toffaloni sul luogo dell’attentato poco dopo lo scoppio della bomba, oltre a numerose testimonianze che lo collegano anche alle fasi precedenti dell’atto terroristico, quelle della pianificazione in accordo con gli altri appartenenti all’organizzazione eversiva che in quel periodo stava promuovendo una serie di attacchi contro la manifestazione antifascista indetta dai sindacati.

Marco Toffaloni ritenuto esecutore della strage di Piazza della Loggia, le testimonianze che lo collegano all’attentato

Marco Toffaloni, il veronese che all’epoca della strage di Piazza della Loggia non aveva ancora compiuto 17 anni, è stato giudicato dal Tribunale per i minori che ha chiesto il massimo della pena prevista in questi casi che è di 30 anni di carcere. L’ex terrorista militante del gruppo neofascista Ordine Nuovo oggi 66enne, ha poi ottenuto la cittadinanza svizzera e ha cambiato nome in Franco Maria Muller. Non era presente in aula all’udienza preliminare, alla quale però ha partecipato il suo avvocato che ha cercato di smentire tutte le prove e dichiarazioni dei testimoni, definendole “non attendibili” e chiedendo l’assoluzione per mancanza di prove.

Tra le testimonianze chiave, quella dell’ex fidanzata di uno dei membri dell’organizzazione, Ombretta Giacomazzi, che ha confermato la presenza di Toffaloni alle riunioni nelle quali si stava pianificando l’attentato, fornendo anche dettagli sulla personalità del ragazzo, definito “razzista e violento” e che proprio per la sua giovane età fu scelto come esecutore al posto di altri considerati troppo riconoscibili perchè già noti alle forze dell’ordine per altri reati. Inoltre, ci sarebbe la dichiarazione di un ex vicino di casa che già in passato aveva detto: “Suo padre mi confessò che era stato Marco a fare la strage di Brescia“.