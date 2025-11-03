La strage delle favelas a Rio de Janeiro fa scattare la Chiesa del Brasile: “il valore della vita umana sia salvaguardato dallo Stato, non si deve uccidere”

LA CHIESA INSORGE CONTRO IL BRASILE DOPO LA STRAGE DI RIO: “LA VITA È SACRA E VA SEMPRE DIFESA”

La difesa della vita e non del “potere”, avendo a cuore la dignità umana e non gli obiettivi “politici”: la Chiesa prende netta posizione contro le autorità del Brasile dopo la strage di Rio de Janeiro: un blitz choc della polizia brasiliana nelle favelas che ha prodotto quasi 130 morti, con feriti ingenti e con un sollevazione popolare per le modalità brutali utilizzati dagli agenti intervenuti lo scorso 28 ottobre nei complessi di Alemao e Penha.

2500 agenti nell’area nord delle favelas per provare a stanare il “Comando Vermelho”, di fatto uno dei più importanti cartelli della droga in Brasile, ha avuto effetti devastanti con un’autentica guerra urbana provocata e con morti su tutti i fronti (criminali, agenti e civili innocenti). Sebbene l’ordine sia stato dato dal governatore dello Stato di Rio (vicino a Bolsonaro), la critica fatta dal Presidente brasiliano Lula dopo i fatti degli scorsi giorni non tolgono le ingenti responsabilità di una “gestione” nazionale dei narcos e nelle favelas che si ripercuote purtroppo da anni, tanto da destra quanto da sinistra.

Dopo gli ultimi giorni di ordinaria follia in Brasile, diverse anime interne alla Chiesa carioca prendono netta posizione richiamando alla necessità di difendere sempre la dignità umana: «esprimo forte dolore per tanta sofferenza», riaffermando che la vita e la dignità umana «sono e devono rimanere valori assoluti». Così l’arcivescovo di Rio, il cardinale Orani João Tempesta, scrive un chiarissimo messaggio rivolto alle autorità, tanto locali quanto nazionali: «prego le famiglie che perdono i propri cari», ritenendo inaccettabile il massacro avvenuto nelle favelas.

IL GRIDO DELLE POM IN BRASILE: “LO STATO NON HA IL DOVERE DI UCCIDERE”

Dalle varie associazioni che operano da anni a sostegno della popolazione più indigente che vive nel dramma delle favelas in Brasile, si attiva il coro unanime di condanna per la tipologia di aggressione lanciata dalle forze di polizia: «la struttura del traffico di droga non viene scalfita dalla strategia dell’attacco diretto», sottolinea all’AgenSIR Itamar Silva, attivista e difensore della popolazione afro-brasiliana all’interno delle baraccopoli alle periferie di Rio de Janeiro, e non solo.

Ma è dalle Pontificie Opere Missionarie (POM) del Brasile che emerge una condanna netta e un’attenzione sociale preziosa dopo la strage esplosa nella città più importante del Paese: «Il dolore di ogni perdita è il dolore della Chiesa, che cammina accanto a chi soffre e piange», sottolinea suor Regina da Costa Pedro, direttrice delle POM nel messaggio diffuso all’Agenzia Fides dopo gli eventi di Rio. Non si può rimanere in silenzio, prosegue la religiosa, in quanto le violenze che mietono vittime con ripetuta violenza deve trovare la ferma condanna dello Stato, e non una sorta di “impunità” o peggio indifferenza.

Lo Stato ha il dovere di proteggere i propri cittadini, «non di uccidere», attacca la n.1 delle POM brasiliane, aggiungendo come è altrettanto inaccettabile la violenza e il clima di povertà indotta dalla gestione dei narcos e delle milizie irregolari che spadroneggiano nelle favelas. Ogni singolo potere, chiosa suor Regina, che arriva ad imporsi attraverso morto e violenza, genera paura ed è il contrario esatto del messaggio del Vangelo e dell’intera dignità della persona umana.

L’opera di speranza che le Pontificie Opere Missionarie continueranno a produrre in Brasile e negli altri luoghi del mondo si fondano sulla missione chiara di una Chiesa che testimonia il valore supremo del bene originato in Cristo: «invito alla pace per tutti gli uomini e le donne di buona volontà» per costruire un Brasile dove la vita abbia «un vero valore supremo».