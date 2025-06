La strage di Ustica protagonista della trasmissione Linea di Confine: tutte le ipotesi su quanto accaduto al volo DC-9 di Itavia nel 1980

La strage di Ustica resta – e probabilmente sempre resterà – uno dei più grandi misteri della storia italiana recente, con tantissime teorie e ipotesi mosse nel corso degli anni su quanto effettivamente accaduto all’aereo DC-9 di Itavia e – soprattutto – alle 81 persone che si trovavano a bordo e che morirono tragicamente dopo lo schianto del veicolo nel Mar Tirreno, occorso per ragioni che effettivamente non sono mai state chiarite.

Prima di arrivare alle tante ipotesi mosse su quanto accaduto ad Ustica – tra cui una che, secondo gli inquirenti, è quella maggiormente accreditata –, vale la pena tornare indietro fino a quel 27 giugno del 1980: quel giorno il volo DC-9 di Itavia sarebbe dovuto decollare da Bologna per arrivare poco più di un’ora più tardi all’aeroporto di Palermo, ma, una volta giunto nei pressi di Ustica, perse i contatti con il Centro di controllo aereo di Roma (responsabile delle comunicazioni in quel tratto).

I primi resti dell’aereo vennero trovati qualche ora più tardi al largo dell’isola siciliana, e se si parla di strage di Ustica è proprio perché tutte e 81 le persone che si trovavano a bordo (77 civili, tra cui 11 bambini, e 4 membri dell’equipaggio) morirono in quel tragico incidente: la carcassa del veicolo, recuperata nel corso dei giorni successivi, era quasi completamente disintegrata, ma mostrava una chiara ed evidente rottura a metà della fusoliera.

Strage di Ustica: tutte le teorie e le ipotesi mosse sull’incidente che causò 81 morti

Ovviamente, la primissima ipotesi mossa sulla strage di Ustica – come sempre avviene negli incidenti aerei – fu di un possibile guasto tecnico o meccanico del DC-9 di Itavia, ma, grazie all’analisi della scatola nera, si riuscì ad escludere piuttosto rapidamente questa pista, con l’aereo che non sembrava presentare alcun reale ed effettivo problema, né di natura tecnica, né imputabile ai piloti, che avevano seguito tutti i dovuti protocolli.

A gettare dubbi sulla strage di Ustica fu proprio la scatola nera dell’aereo, che impresse come ultime parole pronunciate dai piloti “guarda, cos’è?“, prima dell’incidente; mentre fu l’analisi dei resti martoriati del veicolo ad aprire a tutte le successive teorie: per la natura singolare della rottura a metà della fusoliera, si ipotizzò che a bordo si trovasse una bomba e che l’incidente potesse essere imputabile ad un attacco terroristico; tesi, quest’ultima, ancora oggi ritenuta la più credibile dall’associazione Verità su Ustica.

D’altra parte, nelle lunghissime inchieste aperte nel corso degli anni sulla strage di Ustica è stata ritenuta più credibile un’altra – potenzialmente terribile – ipotesi: l’aereo, quel giorno, secondo gli inquirenti, si trovò al centro di una battaglia aerea non autorizzata che includeva cacciabombardieri francesi e americani (tecnicamente sotto l’egida della NATO), che provarono ad abbattere un altro aereo libico al bordo del quale si trovava il dittatore Gheddafi.

La tesi definitiva sulla strage di Ustica: per gli inquirenti fu un’azione militare non autorizzata ad abbattere il DC-9 di Itavia

Ad avvalorare la tesi dell’abbattimento militare alla base della strage di Ustica ci pensarono molti anni più tardi l’ex presidente Cossiga (in carica proprio in quel 1980) e l’ex ministro degli Interni Amato, in un paio di interviste in cui raccontarono questa stessa versione: ad informarli dell’incidente fu proprio la marina militare italiana, a sua volta completamente ignara della battaglia aerea, che imputò il missile ad un aereo francese.

Il racconto di Cossiga e Amato fu utile per aprire una nuova inchiesta ufficiale sulla strage di Ustica, le cui conclusioni da parte degli inquirenti ritengono la tesi dell’abbattimento per un errore come la più accreditata (smentendo di fatto quella della bomba a bordo); mentre la reticenza dei francesi e degli americani a collaborare con le autorità italiane ha reso impossibile trovare degli effettivi responsabili di quell’azione militare non autorizzata nei cieli italiani, che costò la vita ad 81 persone e fallì nel tentativo di uccidere Gheddafi.