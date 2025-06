Oggi è il 45esimo anniversario della strage di Ustica: cos'è successo e il punto sulle indagini, tra il missile e il presunto impatto con un caccia USA

Cade proprio oggi, venerdì 27 giugno 2025, il difficile 45esimo anniversario della strage di Ustica che oltre a non avere ancora una chiara spiegazione che possa permettere di individuare i responsabili, potrebbe presto essere un capitolo definitivamente chiuso della storia repubblicana italiana: poche settimane fa, infatti, la procura capitolina ha chiesto l’archiviazione dell’ultima lunghissima inchiesta sulla strage di Ustica che avrà una risposta da parte del giudice solamente il prossimo 26 novembre.

Strage di Ustica: cos'è successo al volo DC-9 Itavia/ Tutte le ipotesi: il guasto, la bomba, il missile…

Chiaro è che se il giudice accettasse di archiviare l’inchiesta sulla strage di Ustica, tutto il durissimo lavoro fatto fino a questo momento dagli inquirenti sarebbe poco più che carta straccia, arrecando un secondo (forse anche terzo) dolore alle famiglie delle vittime che in questi anni non hanno mai smesso di combattere affinché la magistratura desse loro ascolto, cercando – e soprattutto trovando – quella scomoda verità sulla strage di Ustica.

Strage di Ustica: a che punto è l'inchiesta?/ Dalla bomba al missile straniero: chi sono i responsabili?

Comunque, pur con un’archiviazione pendente, l’ultima inchiesta sembra aver raggiunto una posizione chiara, ma prima di arrivarci è utile tornare indietro nel tempo fino a 45 anni fa, al giorno della strage di Ustica: il malcapitato protagonista fu un aereo civile della Itavia – il famoso DC-9 – destinato da Bologna a Palermo e che fece perdere le sue tracce all’altezza di Ustica, precipitato tragicamente in mare attorno 21 di quel 27 giugno del 1980.

Cos’ha causato la strage di Ustica: le rivelazioni di Cossiga e l’esito dell’ultima inchiesta in via di archiviazione

Complessivamente la strage di Ustica è costata la vita a 81 persone (77 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio) e si pensò da subito a un guasto tecnico, oppure a un errore umano: la realtà, però, era ben diversa e per scoprirne una piccola fetta si dovette attendere fino al 2007 quando a parlare fu l’ex presidente Francesco Cossiga – in carica all’epoca dell’incidente – rivelando che quel giorno era stato informato dell’accaduto dai servizi segreti che parlavano di un missile che aveva colpito l’aereo.

Ustica, chiesta archiviazione/ Rabbia dei parenti delle vittime: "Inaccettabile, li uccidono ancora"

Secondo la rivelazione di Cossiga, la strage di Ustica fu causata da una vera e propria azione militare (in tempo di pace) coordinata tra USA e Francia – probabilmente sotto l’egide NATO – il cui obbiettivo era quello di abbattere un volo libico al bordo del quale si trovava il dittatore Gheddafi: proprio in questa direzione si è mossa l’ultima inchiesta, scoprendo che effettivamente quel giorno, in quel tratto di mare, c’erano stati alcuni movimenti sospetti.

Si trovò, infatti, prova della presenza della portaerei francese Foch nel mar Tirreno e dello svolgimento di una cosiddetta “esercitazione” militare francese e statunitense nei cieli italiani nei momenti precedenti alla strage di Ustica, con alcuni addetti radar dell’Aeronautica militare italiana che hanno effettivamente confermato la presenza di caccia sconosciuti nell’area di Ustica in quei tragici momenti: una tesi fermamente creduta dagli inquirenti che l’hanno anche inserita nella richiesta di archiviazione; salvo precisare che individuare i responsabilità di questa azione è impossibile a causa della reticenza internazionale a collaborare con una vera e propria macchina di depistaggi che ha reso la verità impossibile da ricostruire.

La teoria alternativa sulla strage di Ustica: non fu un missile, ma l’impatto con un caccia statunitense

Ma non è tutto, perché secondo una recente inchiesta condotta dal settimanale L’Espresso, la verità sulla strage di Ustica potrebbe essere leggermente differente, partendo dal presupposto che sui resti del DC-9 non è stata trovata alcuna prova che faccia pensare a un vero e proprio missile: i resti dell’aereo Itavia, infatti, secondo alcuni periti sono maggiormente compatibili con una collisione, effettiva o solamente sfiorata.

In questa ipotesi si suppone che il volo libico stesse viaggiando al di sotto del DC-9 protagonista della strage di Ustica, quando sarebbe stato individuato dai radar statunitensi e da due caccia italiani: l’azione sarebbe stata condotto da due caccia americani che hanno raggiunto – con una manovra utile a tenersi lontani dai radar civili – i due aerei, impattando così tragicamente contro il volo Itavia senza riuscire effettivamente ad affondare il volo libico (Gheddafi morirà solamente nel 2011).

A provare questa ipotesi sulla strage di Ustica ci sarebbe anche una foto scattata da chi condusse le operazioni di recupero dei resti del DC-9 che immortalerebbe alcuni resti del tutto compatibili con il serbatoio del caccia statunitense A-7E Corsair II in uso in quegli anni: serbatoio che potrebbe aiutare a scoprire la verità sulla strage di Ustica, ma che – rivela sempre l’Espresso – è misteriosamente sparito nel nulla, pur essendo oggetto di sequestro giudiziario.