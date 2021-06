Strage funivia Stresa-Mottarone, forchettoni già nel 2014?/ Video Zdf alla Procura

La strage della funivia Stresa-Mottarone continua a tenere banco sulle colonne e sugli spazi digitali dei media di tutta Europa e dalla Germania spunta un’indiscrezione clamorosa: i forchettoni sarebbero stati utilizzati sull’impianto già nel 2014. A lanciare tale ipotesi è stata l’emittente tedesca Zdf, la quale, nel programma Frontal 21, ha mostrato le riprese effettuate casualmente da un videoamatore di nazionalità elvetica, Michael Meier, grande appassionato di impianti a fune, in possesso di immagini risalenti al 2014, al 2016 e al 2018.

BRUSCA LIBERO/ Il prete di Rebibbia: l'ho conosciuto e prego per il suo pentimento

In particolare, stando a quanto si legge sul sito della Zdf, Meier dopo l’incidente drammatico dello scorso 23 maggio, si è messo con pazienza a riesaminare fotografie e video e avrebbe scoperto la presenza del dispositivo in grado di disattivare il freno già in quelle circostanze. “Ho notato che questi forchettoni si vedono già in queste foto. Già nel 2014 questi forchettoni venivano usati con le persone in cabina“, ha asserito l’uomo ai microfoni della televisioni tedesca, che ha specificato inoltre che quelle immagini sono adesso a disposizione anche degli inquirenti italiani.

Plastica monouso stop da 3 luglio/ Vietati bicchieri, posate, piatti, cannucce e...

STRAGE FUNIVIA STRESA-MOTTARONE, FORCHETTONI GIÀ NEL 2014?

Come riferito dal procuratore di Verbania all’agenzia di stampa Adnkronos, quelle immagini “le abbiamo ricevute e preferisco evitare in questo momento ogni valutazione”. Insomma, se davvero i forchettoni erano impiegati almeno sin dal 2014, significa che la strage della funivia Stresa-Mottarone sarebbe potuta avvenire in qualsiasi momento negli ultimi sette anni. Si attendono novità a stretto giro di posta, dopo che nelle scorse ore gli inquirenti hanno dialogato con il consulente tecnico in merito agli accertamenti futuri sulla fune e sui freni della cabinovia, al termine del quale sono previsti altri avvisi di garanzia. Inoltre, ha già avuto luogo il sopralluogo degli ispettori della commissione del Ministero delle Infrastrutture. Giova ricordare che il 30 maggio il gip ha scarcerato Luigi Nerini ed Enrico Perocchio, direttore e gestore di esercizio della funivia, disponendo gli arresti domiciliari per il caposervizio Tadini, che ha ammesso di avere usato i forchettoni “una decina di volte” tra l’8 e il 23 maggio. Una tragedia annunciata, dunque.

Saman Abbas, l'amica: “Terrorizzata dal padre”/ Per gli inquirenti l'ha uccisa lo zio