Strage Galatone, operai travolti da camion/ 4 morti nel Leccese: ecco chi erano

Una autentica strage quella avvenuta questa mattina a Galatone, nel Leccese: un’automobile in fase di sorpasso, per motivi ancora tutti da chiarire, si è schiantata contro un camion fermo a bordo strada il quale a sua volta ha travolto tragicamente diversi operai impegnati in lavori di potatura degli alberi lungo la circonvallazione. Il bilancio totale è tremendo con 4 morti (tre operai e il conducente dell’auto) mentre una quinta persona è ricoverata pare in condizioni molto gravi all’ospedale di Lecce. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, a seguito della prima informativa dei Carabinieri, tre morti e il ferito sono tutti operai della ditta Eco.Man Salento, impegnati nel lavoro di normale potatura degli alberi a bordo strada in una apparente tranquilla mattinata in Puglia. Mentre buona parte della regione ha sofferto nelle scorse ore il trauma per il fortissimo terremoto avvertito dall’Albania, una tragedia di dimensioni molto più piccole reca però un conto di vittime purtroppo altissimo.

STRAGE NEL LECCESE: MORTI 4 IN STRADA

La quarta vittima era il conducente dell’auto, una Golf, che ha tentato di sorpassare il camion fermo a bordo della circonvallazione di Galatone: le immagini sono impressionanti, con l’auto incastrata sotto il mezzo pesante. Pare abbia perso il controllo proprio in fase di sorpasso e come riporta “La Voce di Maruggio” ha colpito la parte posteriore del camion: in quell’area erano appostati gli operai alle prese con la potatura degli alberi, travolti senza neanche accorgersene e rimasti purtroppo vittime di questa assurda e tragica fatalità. Verrà aperta certamente un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente, specie per capire se le condizioni di sicurezza fossero rispettate e come il conducente della Golf abbia potuto perdere il controllo in una fase di sorpasso in teoria normalissima.

Travolti mentre potano alberi. Quattro morti, un automobilista e tre operai. Anche un ferito grave https://t.co/Jt5Q4aTOkt pic.twitter.com/B000EIO34r — La Voce di Maruggio (@lavocemaruggio) November 26, 2019





