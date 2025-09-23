Strage di piazza della Loggia a Brescia, l'avvocato di Marco Toffaloni annuncia il ricordo in Appello: “E' innocente, non ha commesso il fatto”

Colpo di scena per quanto riguarda il processo per la strage di piazza della Loggia: l’avvocato di Marco Toffaloni ha presentato nella giornata di ieri il ricorso in Appello. Ma riepiloghiamo un attimo i fatti. Il 28 maggio del 1974 si verificò una delle stragi più gravi degli anni di Piombo, quella appunto di piazza della Loggia, in Brescia: una bomba rudimentale venne fatta esplodere in un cestino causando otto vittime e ferendone in maniera più o meno grave altre 102. Per anni gli inquirenti hanno indagati per cercare di scoprire chi fossero i responsabili fino a che non si è arrivato al responsabile, il sopracitato Marco Toffaloni.

Lo scorso 3 aprile venne condannato dal tribunale dei minori – all’epoca dei fatti aveva solo 16 anni – a 30 anni di galera, in quanto venne ritenuto l’esecutore materiale di quella strage, di fatto colui che quel giorno mise appunto la bomba nel cestino prima di allontanarsi. Una sentenza che non soddisfa però i legali difensori dello stesso imputato, visto che l’avvocato Marco Gallina ha presentato ricorso in quanto il suo assistito deve essere assolto non avendo commesso il fatto, secondo le sue parole.

STRAGE PIAZZA DELLA LOGGIA, LEGALE DI TOFFALONI: “E’ INNOCENTE”

In poche parole non si verificherebbe il famoso “oltre ogni ragionevole dubbio”, di conseguenza non vi sarebbero elementi a carico del suo assistito che giustificherebbero la condanna. Il legale di Marco Toffaloni, come ha potuto appurare Fanpage nelle 68 pagine di motivazioni depositate, fa in particolare leva sul fatto sulla foto scattata subito dopo la strage bresciana, ma anche l’altra sentenza, quella che ha condannato all’ergastolo Maurizio Tramonte e Maria Maggi, e infine, alcune testimonianze che a suo modo di vedere scagionerebbero l’allora 16enne.

Eppure i giudici la pensano diversamente visto che quella foto contestata da Gallina inquadrerebbe proprio Toffaloni subito dopo aver compiuto la strage: secondo chi l’ha giudicato colpevole, il 16enne non aveva motivo per stare lì in quell’esatto momento, se non appunto per piazzare la bomba e uccidere 8 persone.

STRAGE PIAZZA DELLA LOGGIA, COSA CONTESTA IL LEGALE DI TOFFALONI

Per Gallina, invece, quello scatto non identifica con certezza la presenza del ragazzino, citando la perizia sulla stessa che parla di “probabile identificazione”, al punto che su 11 testimoni presenti in piazza della Loggia, ben 10 non riconobbero Toffaloni.

L’avvocato ricorda inoltre che quando venne pianificata la strage, il 25 maggio del 1974 ad Abano, alla riunione non partecipò il suo assistito, mentre vi erano i due ergastolani Maria Maggi e Maurizio Tramonte, entrambi condannati in via definitiva soltanto dieci anni fa, nel 2015. Infine, come anticipato sopra, si cita la testimonianza di Ombretta Giacomazzi, quella che viene definita la super testimone del processo, e che ha parlato di un compendio narrativo definito “contraddittoria e calunniosa”. Vedremo quindi cosa accadrà durante il processo di Appello e se la sentenza verrà confermata, alleggerita o completamente ribaltata.