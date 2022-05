Strage Samarate, parla lo zio di Nicolò: “È stabile”/ Milan manda video: “Forza!”

Mirko Pivetta, zio di Nicolò, unico superstite della strage di Samarate compiuta da Alessandro Maja, nella quale il professionista ha ucciso la moglie Stefania (sorella di Mirko) e la figlia Giulia, ferendo gravemente Nicolò, le cui condizioni rimangono critiche e stabili in ospedale. Ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “La Vita in Diretta”, condotta da Alberto Matano, Mirko Pivetta ha detto che Maja nell’ultimo periodo “era un po’ apatico, ma non sembrava nulla di grave, nulla che portasse al gesto che ha fatto. Con Stefania avevamo ottimi rapporti, eravamo quasi sempre a casa sua e di Alessandro. Mai avremmo pensato a una cosa del genere. Alessandro ora è un mostro, ma fino alla tragedia è sempre stato un buon padre ed è stato anche un buon marito”.

STRAGE SAMARATE, IL VIDEOMESSAGGIO DEL MILAN A NICOLÒ: “SAPPIAMO CHE SEI FORTE!”

Sempre durante la diretta di Rai Uno, è stato mostrato un videomessaggio che la squadra calcistica del cuore di Nicolò Maja, il Milan, ha realizzato per fargli sentire tutta la propria vicinanza. Il mister Stefano Pioli, affiancato da tutti i suoi giocatori, si è rivolto in questi termini al ragazzo sopravvissuto alla strage di Samarate e che sta lottando ancora per riprendersi la vita che il padre ha cercato di strappargli: “Ciao Nicolò, sappiamo che stai passando un momento delicato, ma che sei forte e reagirai – ha asserito Pioli –. Ci ritroveremo insieme molto presto. Forza Nicolò!”.

