Strage Samarate, suocera Alessandro Maja/ “Vorrei mandargli una foto del figlio…”

Sono parole decisamente forti quelle di Ines Lusto, la mamma di Stefania Pivetta, donna uccisa negli scorsi giorni dal marito, Alessandro Giovanni Maja, in quel di Samarate. Intervistata dal programma di Rai Uno, La Vita in Diretta, ha esternato tutta la sua rabbia: “Per me è una cosa che lui ha seguito – riferendosi ad una presunta premeditazione del folle gesto che ha portato l’architetto ad uccidere la moglie, la figlia e a ridurre in fin di vita l’altro figlio – lui sapeva quello che faceva, lui non è pazzo ma sta facendo impazzire noi. Guardi io glielo posso dire, una cosa che sento è che lui aveva preparato tutto”.

In studio la criminologa Roberta Bruzzone asserisce: “La signora ha ragione, era proprio così, e aveva organizzato anche quando colpire”. Di nuovo la suocera di Alessandro Maja: “Secondo me aveva scelto tutto e secondo me sapeva quando colpire e non si colpisce quando uno sta dormendo che non può reagire, tu lo puoi fare con una persona che deve reagire, ma tre persone che stanno dormendo…”

STRAGE SAMARATE, LA SUOCERA DI ALESSANDRO MAJA: “DOVEVA SUICIDARSI”

“Ha ammazzato mia figlia – ha continuato la signora parlando della strage di Samarate – ha ammazzato mia nipote, stava ammazzando mio nipote, poi cosa sei andato a fare? Io penso che l’unica cosa che doveva fare era uccidersi lui e stop, oppure abbia il coraggio di finire ciò che ha cominciato. Noi non sappiamo nient’altro dei suoi interessi, parlavamo di tutto ma non dei loro interessi – ha continuato – era una famiglia unita, noi l’abbiamo accettato nonostante non avendo una famiglia. Sono convinta di una cosa, aveva preparato tutto”.

Quindi la signora ha concluso: “Io vorrei mandargli una foto di mio genero per vedere come è messo suo figlio all’ospedale e cosa ha pensato di risolvere lasciandoci così. E’ una cosa che sento – ribadisce – lui ha preparato tutto, però vorrei che mi spiegasse perchè l’ha fatto, perchè, non lo sa nemmeno lui”.













