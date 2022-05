Strage Samarate, suoceri Giulio e Ines/ “Nostro genero aveva pianificato l’omicidio”

La strage di Samarate, nella quale Alessandro Maja ha ucciso a martellate la moglie 56enne, la figlia Giulia (16 anni) e ferito gravemente il figlio Nicolò (23), è finita nuovamente al centro della trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 9 maggio 2022. I suoceri di Maja, i coniugi Ines e Giulio, sono intervenuti in diretta e, in particolare, la signora ha detto: “Non riuscivamo a capire questo suo pensiero legato ai problemi economici, però non avremmo mai creduto che arrivasse a tanto. Noi siamo increduli di questo. Lui era preoccupato dei soldi, ma non era paranoico e non c’era nulla che lasciasse intendere che lui potesse arrivare a una pazzia”.

STRAGE DI SAMARATE, LA SUOCERA INES: “MIO GENERO HA PREPARATO TUTTO”

Secondo la signora Ines, alla base della strage di Samarate “c’è tutto un disegno. Lui non è pazzo, sta facendo impazzire noi. Aveva preparato tutta questa situazione e sapeva quando colpire. Non si colpisce sicuramente una persona che sta dormendo e non può reagire, è vile”. Dei suoi interessi “noi non sapevamo niente altro, erano una famiglia unita e mi meraviglio del comportamento che ha avuto”. Il suocero di Maja, Giulio, ha aggiunto: “Noi sapevamo che aveva un lavoro con i cinesi, ma non ci ha mai parlato di come andassero le cose. So che era stato a Roma per un paio di locali: lui faceva i lavori e con noi non si confidava assolutamente”.

