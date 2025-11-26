Strage di Ustica, rinviata l'udienza sulla richiesta di archiviazione. Il gip chiede di convocare i familiari delle vittime e la Presidenza del Consiglio

Non si ferma la ricerca della verità sul caso Ustica. Anche se nessuna versione definitiva è stata finora accertata e, nonostante la richiesta di archiviazione della Procura di Roma sull’ultima indagine, si registra una svolta. Il gip non solo si è preso del tempo, con la prossima udienza al 19 dicembre, ma ha riaperto spiragli per nuove verifiche e dato più passo alle richieste dei familiari delle vittime, coinvolgendo formalmente lo Stato italiano nelle indagini.

L’auspicio è che si possano chiarire gli aspetti rimasti oscuri per 44 anni, ma intanto bisogna prendere atto di quanto stabilito nell’ultima udienza sul disastro del volo Itavia IH870 del 27 giugno 1980, in cui morirono 81 persone.

Nell’udienza che si è tenuta al tribunale di Roma è stato deciso che tutte le parti offese verranno ufficialmente convocate: i familiari delle vittime e perfino la Presidenza del Consiglio come parte lesa, cioè come soggetto che avrebbe subito un danno.

STRAGE DI USTICA, LA DECISIONE DEL GIP

Si tratta di una decisione importante per due motivi principali: da un lato evita il rischio di archiviazione, perché la convocazione di tutte le parti offese significa che il giudice vuole approfondire il caso; dall’altro si riconosce il ruolo dello Stato, perché se la Presidenza del Consiglio viene trattata come parte offesa ciò implica che anche lo Stato può aver subito un danno da quanto accaduto, o comunque ha interesse diretto a chiarire la vicenda.

Giuliana Cavazza, presidente dell’associazione dei familiari e figlia di una vittima, ha espresso soddisfazione perché la decisione del gip implica che il procedimento non si ferma e che tutte le voci interessate saranno ascoltate.

LOMBARDO: “CONTINUARE A INDAGARE”

Si è espresso anche Marco Lombardo, senatore di Azione, spiegando che la decisione sull’archiviazione verrà presa a febbraio. «Il compito della politica, a prescindere da quello che deciderà la magistratura, sarà di proseguire a fianco dei familiari delle vittime nella ricerca della verità e della giustizia nel caso di Ustica, proprio a partire dai nuovi elementi che sono emersi in questa vicenda, a partire dal fatto che ormai è certificato anche nella documentazione processuale che una portaerei francese si trovava nel Mar Tirreno», ha spiegato Lombardo.

Per il politico è un dato importante, in quanto «confermerebbe una delle tesi possibili, cioè quella che l’aereo non può essere caduto per un’esplosione interna, ma può essere stato abbattuto da un missile». Quindi la richiesta al governo italiano è di rivolgersi agli alleati, in particolare Francia e Usa, per chiedere piena collaborazione su questa vicenda. «Per anni le indagini su questo caso sono state sicuramente depistate», ha proseguito Lombardo.