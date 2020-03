Strakosha resta alla Lazio/ Calciomercato: pronto il rinnovo per il portiere albanese

Thomas Strakosha resta alla Lazio: il calciomercato estivo dei biancocelesti punterà innanzitutto sui rinnovi e le conferme, perché questo gruppo guidato da Simone Inzaghi ha raggiunto finalmente un grande livello e, a dimostrarlo, c’è una classifica che parla di secondo posto ad un solo punto dalla Juventus, dunque in totale corsa scudetto qualora il campionato dovesse ovviamente ricominciare (e finire regolarmente). In precedenza abbiamo parlato della difesa, di cui fa parte anche il portiere albanese: Strakosha è uno degli elementi più sottovalutati della rosa della Lazio, quando si parla dei biancocelesti si tende sempre a ricordarsi – più che giustamente – di Ciro Immobile, Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic e poi magari anche di Joaquin Correa e Felipe Caicedo. Solo in seguito arriva Strakosha, che invece è il portiere che secondo i dati OPTA è il migliore della Serie A per percentuale di parate, ha la porta meno inviolata del torneo e, a parte Gianluigi Donnarumma, è l’estremo difensore con più clean sheet (9). Nel 2015-2016 la Lazio lo aveva girato in prestito alla Salernitana, dove faceva la riserva di Pietro Terracciano: la sua parabola sembrava prevedere altre stagioni a titolo temporaneo, ma le cose sono andate così.

STRAKOSHA RESTA ALLA LAZIO: PRONTO IL RINNOVO

Le cose, per Thomas Strakosha, hanno invece previsto il ritorno alla Lazio e questa volta per rimanerci. Nell’estate 2016 Inzaghi era stato richiamato a causa dell’addio immediato di Marcelo Bielsa: il giovane tecnico aveva deciso di puntare forte sul rientrante portiere, tanto che il connazionale Etrit Berisha era finito all’Atalanta. Da quel momento il portiere albanese è stato un elemento prezioso nella crescita della squadra: dopo aver definitivamente vinto la concorrenza di Federico Marchetti è diventato a tutti gli effetti titolare della Lazio, saltando da quel momento appena tre partite nello scorso campionato. Abilissimo nella costruzione dell’azione con i piedi (aspetto importante nel calcio moderno, e del quale Inzaghi fa uno dei capisaldi del suo gioco), è stato autore di ottime prestazioni che hanno lanciato i capitolini alla ricerca dello scudetto, ma intanto a mettere in bacheca una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Per questo motivo Claudio Lotito e Igli Tare hanno già preparato la bozza per il rinnovo: il contratto di Strakosha scade nel 2022, al momento il portiere percepisce 1,2 milioni di euro ma si andrà per il prolungamento e un adeguato aumento dell’ingaggio, che l’albanese merita al 100%.



