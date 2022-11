Stramaccioni, telecronaca Argentina Arabia Saudita da urlo/ Mondiale, web in delirio

Andrea Stramaccioni è diventato un vero e proprio idolo del web dopo la telecronaca da urlo di Argentina Arabia Saudita, partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2022 in Qatar. L’ex allenatore dell’Inter ha affiancato Dario De Gennaro al commento su Rai 2, riscuotendo un successo inaudito.

Il racconto della gara è stato infatti adrenalinico, con toni alti e entusiasmo a mille. È così che è riuscito a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo, al di là di quello che è stato il risultato, storico e sorprendente, dato che a trionfare è stata la squadra del c.t. Hervé Renard. È proprio in merito ai sauditi che il tecnico ha sfoderato, nel corso dei 103 minuti di telecronaca tra tempi regolamentari e recupero, innumerevoli dettagli, mostrando una passione spregiudicata anche per le “piccole” di questo torneo. In molti sono rimasti insomma piacevolmente sorpresi e non vedono l’ora di ascoltare di nuovo la voce dell’allenatore.

Stramaccioni, telecronaca Argentina Arabia Saudita da urlo: i commenti

I commenti sulla telecronaca da urlo di Argentina Arabia Saudita firmata da Andrea Stramaccioni sono stati numerosi. Il web è andato letteralmente in delirio, fin dai primi minuti del match. Il racconto è stato un vero e proprio climax fino agli ultimi minuti, che hanno segnato il trionfo della squadra del c.t. Hervé Renard. Il protagonista assoluto però è stato l’ex allenatore dell’Inter.

“Sono le 12.40 di una mattina di fine novembre e Andrea Stramaccioni è sulla tv pubblica a spiegarci il calcio arabo”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Preparatissimo su una Nazionale difficile come l’Arabia Saudita e sui suoi giocatori, sul ct, sulla storia. Preciso, puntuale, carico, dentro i tempi (che bravo)”. Poi le innumerevoli frasi ironiche: “Ha la rabbia saudita”; “Stramaccioni a tanto così da inneggiare l’Isis”, ha scherzato qualcuno.

