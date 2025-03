Torna con la sua 52esima edizione la gara podistica Stramilano 2025 che ogni anno riesce a raccogliere migliaia e migliaia di corridori più o meno professionisti provenienti da ogni parte d’Italia per farli misurare su di un percorso da 21 km (definito, dunque, una mezza maratona) il cui scopo principale è quello di promuovere l’attività fisica all’aria aperta e lo spirito di squadra che solamente in questi casi si riesce a creare: come ogni anno – infatti – accanto alla mezza maratona protagonista assoluta della Stramilano 2025, non mancheranno anche le altre due corse non competitive riservate ai bambini e agli sportivi che preferiscono godersi una tranquilla corsetta tra le vie e le piazze più iconiche di Milano.

Prima di entrare nel vivo delle informazioni utili per la Stramilano 2025, vale giusto la pena ricordare che la mezza maratona proprio in questi giorni è stata insignita della prestigioso ‘World Athletics Heritage Plaque‘ da parte dell’omonima associazione World Athletic che ne certifica l’importanza a livello mondiale; mentre restano sempre ferme la classificazione Gold da parte di Fidal che ne certifica il percorso e il riconoscimento di gara ufficiale ‘Label Road Races‘ sempre da parte della già citata World Athletic.

Stramilano 2025: tutte le info sull’evento tra date, orari e percorsi

Tornado a noi, la data scelta per la Stramilano 2025 è quella di domenica 23 marzo quando tutti i corridori accreditati dovranno presentarsi alle rispettive linee di partenza pronti per lo sparo: le iscrizioni – è bene dirlo – come ogni anno dovranno essere presentate tramite il sito ufficiale dell’evento entro e non oltre il 20 marzo (sia per la mezza maratona, che per le altre due corse non competitive); mentre l’iscrizione nei punti ufficiali allestiti in città si chiuderà il 22 marzo, che diventa ancora 23 marzo se ci si reca al Centro Stramilano già allestito in piazza Duomo.

La lunga mattinata della Stramilano 2025 partirà alle ore 8:30 quando tutti i runner della mezza maratona saranno chiamati a tagliare il via allestito in Piazza Castello per percorrere i successivi 21,097 km che li porteranno fino alla dimora degli Sforza; mentre un’ora esatta dopo – ovvero alle 9:30 – toccherà agli iscritti alla Stramilano 10 km partire dal via allestito in Piazza Duomo percorrendo alcuni dei più famosi ed iconici luoghi meneghini prima di arrivare all’Arco della Pace, destinazione (quest’ultima) che varrà anche per la Stramilanina riservata a famiglie e bambini che partirà sempre da Piazza Duomo alle ore 10 in punto.