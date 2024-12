SOTTOMILANO SOTTOZERO 2024: I VINCITORI DELLA SECONDA EDIZIONE DELLA CORSA

Giunta alla sua seconda edizione, la Stramilano Sottozero 2024 è naturalmente la versione invernale della celeberrima Stramilano, che si è disputata questa mattina, domenica 1° dicembre 2024, sulle strade di Milano. Alle ore 9.00 ha preso il via la 10 km competitiva, che ha visto la vittoria in campo maschile di Paolo Tirelli del Team Ondaverde ASD con il tempo di 33’10”, con un margine di vantaggio di sei secondi su Andrea Nannizzi, secondo per il GP Parco Alpi Apuane, mentre al terzo posto si è classificato Federico Dorelli della Atletica Reggio ASD, con un ritardo di 11” dal vincitore.

In campo femminile invece la vincitrice della Stramilano Sottozero 2024 è stata Maria Gorette Subano del CUS Pro Patria Milano, che ha completato i 10 km del percorso della gara competitiva con il tempo di 36’20”. In seconda posizione si è piazzata Nicole Coppa, in rappresentanza della Bracco Atletica, con un ritardo di 36” da Subano, mentre la terza posizione con un distacco di 59” dalla vincitrice è stato per Benedetta Broggi dello Sport Project VCO.

SOTTOMILANO SOTTOZERO 2024: LA CORSA NON COMPETITIVA

Proprio come la sua “sorella maggiore” primaverile, la Stramilano Sottozero 2024 prevede anche l’evento non competitivo, una camminata oppure corsa su un percorso che gli iscritti possono scegliere fra 5 e 10 km. Questo evento ha avuto la sua partenza alle ore 10.30, al termine dunque pure delle premiazioni per la Stramilano Sottozero 2024, ma naturalmente in questo caso non ci saranno classifiche, solo l’occasione per fare sport e divertirsi in compagnia, magari ammirando anche le bellezze di Milano osservandole dal centro delle strade chiuse al traffico.

Prima della partenza grande spettacolo con la Fanfara dei Carabinieri, che ha suonato l’inno nazionale. Una informazione utile a tutti i milanesi è infine quella relativa alle strade che sono state chiuse per permettere il regolare svolgimento della Stramilano Sottozero 2024, la cui riapertura al traffico è prevista dalle ore 12.30: si tratta di viale Cassiodoro, viale Bellisario, via Plutarco, via Senofonte, piazzale Giulio Cesare, via Spinola, via Berengario, via Stratos, via Eginardo, via Colleoni, via Gattamelata, viale Duilio, piazza Tre Torri.