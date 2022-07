Stranger Things 4 finale di stagione italiano/ Dove le puntate in streaming e trama

Tra le serie Netflix di maggior successo, troviamo senza dubbio Stranger Things. Di produzione statunitense, la prima stagione è stata pubblicata nel 2016. Visto il parere positivo della critica e la buona accoglienza del pubblico, la serie è arrivata alla quarta stagione. Da oggi sono disponibili gli episodi 8 e 9 della serie tv che durano rispettivamente 1 ora e 25 minuti e 2 ore e 30. Come le altre puntate, la serie tv è disponibile su Netflix. In quest’ultima stagione della serie andrà in scena lo scontro finale tra Undici e Vecna, il mostro del Sottosopra che ha terrorizzato Hawkins portando anche alla morte di vari giovani e adolescenti.

La serie 4 di Stranger Things è stata divisa in due differenti tranche, seppur ravvicinate tra loro. Il Volume Due è costituito proprio dall’episodio 8 e 9, usciti oggi su Netflix. Dopo le ultime due puntate della serie tv statunitense, la produzione resterà ferma per almeno un paio di anni. La quinta stagione ci sarà, ma dovrebbe essere l’ultima. Come dicono le anticipazioni, il Sottosopra porterà a un altro luogo, ma anche a un altro tempo.

Stranger Things 4: la trama

Vediamo la trama di Stranger Things 4. Nove mesi dopo gli avvenimenti dello Starcourt Mall, nel 1986, Hopper, sopravvissuto all’esplosione della base sovietica sotterranea del centro commerciale, si trova a Kamcatka, in una landa innevata. Joyce, Will e Jonathan abitano ormai in California: con loro hanno portato anche Undici. Ad inizio quarta serie, l’esercito americano vuole rapire la ragazza, per utilizzarla in scopi militari. Nel frattempo Joyce viene a sapere che Hopper è ancora vivo e contatta Murray per andare in Russia a salvarlo. I giovani Dustin, Lucas, Max e Hawkins Mike proseguono il liceo, combattendo con problemi amorosi, alcolismo, cambi di vita e altri grattacapi.

Nel frattempo ecco che torna un vecchio incubo: un terrificante demone sceglie le proprie vittime fra gli adolescenti di Hawkins. Dustin, Lucas, Max, Steve, Robin, Nancy e Eddie sono chiamati ad ingagare su questo mistero. Riusciranno a porre fine all’orrore che si trovano davanti?











