A che ora esce Stranger Things 5 su Netflix in Italia e quanti episodi ci sono nel Volume 1? Anticipazioni e date d'uscita del Volume 2 e 3

L’attesa è ormai agli sgoccioli: mancano poche ore all’uscita di Stranger Things 5, la quinta ed ultima stagione della serie TV targata Netflix che è diventata, negli anni, un vero e proprio fenomeno globale. La prima novità di questa stagione sta proprio nell’uscita: al contrario di come sempre accade, i nuovi episodi di Stranger Things non usciranno alle 9 di mattina bensì alle 2.00 di notte. Ciò vuol dire che i fan potranno sintonizzarsi sulla piattaforma streaming alle 2 di giovedì 27 novembre per iniziare la maratona del Volume 1.

Ricordiamo, infatti, che la stagione 5 di Stranger Things è divisa in tre volumi, che usciranno a distanza di poche settimane l’uno dall’altro. Il Volume 1, come detto, arriva questa notte, giovedì 27 novembre, ed è composto da 4 episodi. Il primo, dal titolo La missione, durerà un’ora e otto minuti; il secondo, La scomparsa di…, durerà invece 54 minuti; il terzo, dal titolo La trappola, avrà una durata di un’ora e sei minuti; infine il quarto, Il mago, ci terrà incollati per un’ora e ventitré minuti.

Quando escono il Volume 2 e 3 di Stranger Things 5: quanti episodi e durata del gran finale

Bisognerà poi attendere le festività natalizie per scoprire cosa accadrà nel Volume 2: l’uscita dei successivi episodi, che saranno tre (dal quinto al settimo), è fissata per la notte di Santo Stefano (il 26 dicembre). Sono stati già annunciati i titoli di questi successivi episodi – La scossa, La fuga da Camazotz, Il ponte e Il mondo reale – ma non ne conosciamo ancora la durata. Il terzo ed ultimo Volume di Stranger Things 5 sarà in gran finale non solo della stagione ma dell’intera serie TV e arriverà per noi, in Italia, il 1° Gennaio 2026, probabilmente ancora di notte (alle 2.00): si tratta di un solo episodio dalla durata record, circa 2 ore. Un vero e proprio film che chiuderà l’avventura dei protagonisti con la battaglia finale contro Vecna e un mostro ancora più spaventoso che, a quanto pare, avrà un legame con Will.

