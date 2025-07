Stranger Things 5, rilasciato il teaser ufficiale della stagione conclusiva. I fan si scatenano: "Ne vedremo delle belle"

Sta per arrivare il gran finale di Stranger Things 5, una delle serie Netflix più apprezzate degli ultimi anni e che è giunta al capitolo conclusivo. E’ stato diffuso nelle scorse ore il teaser dell’ultima stagione in arrivo sulla piattaforma e che dopo mesi di attesa ha fornito delle indicazioni molto importanti ai fan. E immediatamente i commenti sono esplosi via social, con tantissimi appassionati della serie che non hanno risparmiato i loro commenti a riguardo:

“Sarà davvero qualcosa di eccezionale”, “Evento imperdibile”, “Regalerà tantissime emozioni”, si legge via X riguardo alla tanto attesa serie che sarà suddivisa in tre parti diverse, per la precisione tre volumi con altrettante date di rilascio. Il volume uno lo troveremo in uscita dal 27 novembre 2025, il 26 dicembre 2025 toccherà al secondo volume, mentre il terzo sarà in uscita il primo giorno del nuovo anno. Un’avventura davvero da non perdere, forte del successo delle prime quattro stagioni che hanno lascito il pubblico con il fiato sospeso.

Stranger Things 5, un viaggio lungo quasi dieci anni

Dopo quasi una decade il viaggio di Stranger Things giungerà al capolinea. La tanto amata serie Netflix sbarcherà in onda sulla celebre piattaforma nei prossimi mesi, dopo che ovviamente le riprese sono già scattate. Stranger Things sbarcherà sulla piattaforma dopo nove anni dal rilascio della prima tornata di episodi, mentre la quarta stagione è spuntata a galla circa tre anni fa.

Vedremo dunque se ci saranno delle novità a riguardo che saranno rivelate prossimamente, oppure il teaser dovrà essere sufficiente per il pubblico della celebre serie acclamata in tutto il mondo e capace di centrare dei numeri davvero incredibili nel corso degli anni. E il gran finale sicuramente non sarà da meno, viste le premesse.

