STRANGOLA LA COMPAGNA E TENTA SUICIDIO/ Femminicidio Messina: Lorena uccisa a 27 anni

Strangola la compagna al culmine di una lite e poi chiama i carabinieri: è quanto accaduto questa mattina a Furci Siculo, in provincia di Messina, dove un condominio nella zona nord del paese è stato teatro dell’ennesimo femminicidio. Vittima designata la 27enne Lorena Quaranta, originaria di Favara (Agrigento), studentessa di Medicina all’Università di Messina. Ad ucciderla il fidanzato Antonio De Pace, di un anno più grande, originario di Vibo Valentia, pure lui iscritto alla medesima Facoltà. L’uomo, dopo aver strangolato la compagna, ha tentato il suicidio tagliandosi le vene, ma prima di farlo ha chiamato il 112 per confessare il delitto. Sono stati proprio i carabinieri, precipitatisi sul posto, a trovare e soccorrere l’uomo, che non è in pericolo di vita ed è stato interrogato dagli inquirenti.

STRANGOLA LA COMPAGNA E CHIAMA I CARABINIERI: LORENA UCCISA A 27 ANNI

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Taormina e del medico legale, Lorena Quaranta sarebbe morta per strangolamento avvenuto al culmine di una lite. Come riportato da La Repubblica, la piccola comunità di Furci Siculo è sotto shock, come ha chiarito lo stesso sindaco Matteo Francilla: “E’ un dramma nel dramma. Stamattina ci siamo svegliati con la notizia di questa tragedia. Siamo sconvolti, la nostra comunità è da sempre in prima linea nel contrasto alla violenza di genere, abbiamo anche istituito un centro di ascolto. Chi si macchia di simili gesti deve marcire in galera”. Anche il rettore dell’università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, ha commentato l’accaduto parlando di una tragedia che si lega alla “condizione emergenziale che stiamo vivendo”, nella quale esperti di settore avevano sottolineato “il rischio che la convivenza forzata potesse acuire i conflitti familiari”.



