Strani compagni di letto/ Gina Lollobrigida e Rock Hudson su Rete 4

I telespettatori potranno avere la possibilità di partecipare alla visione del film Strani compagni di lettosu Rete 4 oggi, 27 ottobre. La pellicola in questione andrà in onda su questo canale a partire dalle ore 16.45. Possiamo dire che questo lungometraggio può essere considerato come una commedia. Gli attori principali di questo film sono Gina Lollobrigida, Gig Young, Rock Hudson ed Edward Judd. Strani compagni di letto è stato realizzato nell’anno 1965. Il regista di questa pellicola è allora Melvin Frank.

Quest’ultimo è celebre per aver diretto altri lungometraggi, come Il giullare del re e Un tocco di classe, che è stato nominato agli Oscar del 1973. Le musiche di Strani compagni di letto sono state quindi composte da Leigh Harline, che nella sua carriera ha vinto la bellezza di due Oscar. L’attrice Gina Lollobrigida ha recitato poi in Pane, amore e fantasia e nella pellicola Moglie per una notte.

Strani compagni di letto, la trama del film

Riguardo alla trama di Strani compagni di letto, possiamo dire che questo film ha per protagonista un certo Carter. Costui è un importante impiegato d’azienda. Inoltre, l’uomo è separato da sette anni dalla moglie. Un giorno a Carter viene fatta un’importante offerta di lavoro. Al protagonista quindi viene proposto di svolgere un incarico molto più alto presso l’impresa che lo ha assunto. Carter non sa se accettare o meno questa nuova mansione. Successivamente decide però di accettare la proposta della sua azienda, ma prima è costretto a compiere una difficile scelta. L’uomo deve per forza tornare con la sua ex moglie, che si chiama Toni. Carter infatti è stato separato dalla donna per ben sette anni.

Il divorzio era stata una diretta conseguenza dell’indole istrionica e instabile di lei. Anche Toni decide quindi di ritornare con il suo ex marito. Appena allora i due si rivedono, mettono da parte il loro rancore e le liti passate e fanno finta che non fosse mai successo nulla di grave tra di loro.

Ben presto, Carter si accorge che la sua sposa non è affatto cambiata. Toni, dunque, continua ad essere la donna libera e stravagante di sempre. Un giorno la giovane prende la decisione di attraversare il famoso quartiere di Soho completamente senza vestiti, come Lady Godiva. Toni compie questa scelta per difendere la libertà di espressione artistica di fronte all’opinione pubblica. Nasceranno allora degli equivoci e verranno dette anche delle bugie, ma alla fine i due coniugi si riavvicineranno.

